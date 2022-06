“Stresa Liberty”: le crociere sul Piroscafo Piemonte per rivivere la Belle Epoque

Prendi un weekend estivo, aggiungici la possibilità di viverlo come se fossi all’interno di un film in costume ambientato nella “belle epoque” e immagina tutto questo in uno degli scenari più suggestivi del Nord Italia, il Lago Maggiore.

Di cosa stiamo parlando? Dell’evento “Stresa Liberty” che si terrà proprio nella città di Stresa durante il weekend del 9 e 10 Luglio.

Il programma di questo fine settimana è davvero fitto e inizia Sabato 9 Luglio con l’inaugurazione della mostra degli abiti d’epoca e divise storiche dell’arma dei Carabinieri, che si terrà presso il Palacongressi.

Durante la giornata di sabato si proseguirà poi con i balli dei gruppi storici in costume, la sfilata delle imbarcazioni storiche (che saranno ormeggiate Sabato e Domenica al porto), la cena a lume di candela in costume d’epoca in diversi ristoranti della città e parecchi altri eventi che potrete trovare nel programma completo.

Il protagonista della domenica: il Piroscafo Piemonte

Tutto questo solo per quanto riguarda Sabato, ma la Domenica non sarà da meno perché sono previste altrettante attività e sarà soprattutto uno il grande protagonista della giornata: il Piroscafo Piemonte.

Un veterano del Lago Maggiore, che accompagna i viaggiatori sul lago già dal 1904 e che durante questa giornata effettuerà tre speciali crociere in perfetto stile “belle epoque”.

A bordo del Piroscafo a vapore Piemonte, con i suoi interni in stile liberty, verrete trasportati indietro nel tempo a fine ‘800 e primi del ‘900, periodo durante il quale lo stile liberty, conosciuto anche come “stile floreale”, ha conosciuto il suo massimo splendore.

Come dicevamo le crociere previste saranno tre: la prima alle 15, la seconda alle 16:30 e l’ultima è prevista per le ore 18. Tutte partiranno dal porto di Stresa con il punto di ritrovo presso la biglietteria della Navigazione Lago Maggiore p.zza Guglielmo Marconi n.1

La crociera avrà una durata di circa un’ora durante la quale vi immergerete in un’atmosfera di altri tempi, magari sorseggiando un ottimo drink che potrete acquistare usufruendo del servizio bar, disponibile a bordo. Ricordiamo che la nave ha una capienza limitata, pertanto è consigliabile acquistare i biglietti in anticipo, già disponibili seguendo questo link.

Il Piroscafo Piemonte, inoltre, rimarrà ormeggiato al porto e sarà possibile visitarlo anche attraverso delle visite guidate.

La giornata di Domenica poi offre altre attività come il concorso per carrozze di fine ‘800, i carabinieri a cavallo o il picnic in abiti storici presso il giardino del lungolago.

“Stresa Liberty” si candida ad essere uno degli eventi più originali dell’anno, in cui i costumi d’epoca sapranno creare un’atmosfera magica e insieme alle attività organizzate sapranno far sognare ad occhi aperti anche le persone più esigenti!