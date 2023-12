Il noleggio intelligente: cos'è e perché conviene

Il noleggio è diventato pratica comune tra gli utenti che affrontano la mobilità in maniera innovativa. Una peculiarità importata dall’estero, oggi diffusa anche in Italia, che garantisce al cliente semplificazioni e vantaggi rispetto al classico acquisto di un veicolo.

Uno dei principali benefici del noleggio, è quello di assicurare non solo agevolazioni dal punto di vista amministrativo e burocratico, ma anche di mantenere standard qualitativi adeguati.

Noleggiare conviene: ecco dove farlo

Il noleggio di un veicolo, rispetto al suo acquisto, comporta come principali vantaggi il risparmio di tempo e di denaro.

COMAC RENT SMART, grazie al suo vasto ed articolato parco di autovetture e furgoni commerciali di recente immatricolazione, ha la possibilità di offrire un servizio di autonoleggio particolarizzato: attento ad ogni irrinunciabile necessità dei clienti.

Un'ampia gamma di furgoni per tutte le esigenze di trasporto e di carico, veicoli commerciali scelti tra i marchi più prestigiosi ed affidabili, ideali per trasportare oggetti, effettuare traslochi e consegne importanti: tutto questo, con numerosi servizi extra a disposizione come, ad esempio, il carrello portapacchi, le cinghie di fissaggio carico, il kit trasporto moto e molto altro ancora.

Tra le diverse possibilità di noleggio offerte da COMAC RENT SMART, una delle più innovative è sicuramente il noleggio a medio termine.

Questa formula, infatti, offre la possibilità di noleggiare un veicolo in grado di rispondere alle diverse esigenze di mobilità per aziende, professionisti e privati: permette di avere i vantaggi di un unico canone mensile fisso, tanti servizi inclusi, la flessibilità di poter modificare il contratto in qualsiasi momento, la possibilità di cambiare il mezzo noleggiato in base ai propri bisogni, nessun vincolo contrattuale, disponibilità immediata, nessuno scoring bancario e nessuna interferenza con linee di credito (basta infatti un semplice deposito cauzionale).

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a noleggio@concessionariacomac.it, visitare il sito web o la pagina Facebook.