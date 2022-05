Computer di un altro livello a prezzi super convenienti. Ma non dimenticate qualcosa?

Un vero gamer lo sa bene, avere un computer che assicura ottime prestazioni è il primo passo per non terminare la propria sessione online con il peggiore dei Game Over.

E se la componente tecnologica è certamente essenziale, però, non va dimenticato di aggiungervi il talento innato per i videogame e, perché no, anche una postazione comoda, in grado di rendere ogni partita un confortevole viaggio in fantastici mondi virtuali.

Eppure, a ben guardare, avere un computer performante e una comoda seduta ergonomica non sono prerogative dei soli gamers. Ricordiamoci, infatti, che, volenti o nolenti, viviamo nell’epoca dello smartworking, della DAD e delle video chiamate a distanza e, di conseguenza, un pc e una poltroncina fanno comodo proprio a tutti, lavoratori, studenti, giovani e meno giovani.

Insomma, oggi senza questi due “complementi d’arredo” non si va da nessuna parte. Tanto vale, allora, procurarsene di ottimo livello così da lavorare, studiare e giocare al massimo delle nostre possibilità.

Una promozione di un altro livello: dal 9 al 22 maggio da Expert

A venirci incontro in queste nostre necessità è Expert, che, se in fatto di computer ed elettronica di qualità non ci ha mai deluso, dal 9 al 22 maggio, ci aggiunge pure in regalo una fantastica sedia gaming Nacon PCCH-310, del valore di 149€. Design ergonomico, altezza regolabile, comodi braccioli e ben 5 rotelle rendono questo prodotto veramente in grado di migliorare il comfort una volta seduti. Insomma, la seduta perfetta per interminabili sessioni online.

In che modo Expert ci propone tutto questo, vi chiederete? Nell’unico modo che conosce e al quale ci ha abituati da tempo: con una promozione da urlo che copre le due settimane centrali di maggio e che si chiama “Un regalo di un altro livello”. In che consiste? È presto detto: all’acquisto di uno dei computer in promozione da Expert, in negozio o sul sito, si riceverà subito in omaggio la sedia gaming. Facile, immediato e, soprattutto, conveniente!

Le migliori marche di notebook in offerta

E allora, non resta che accomodarsi e mettersi all’opera su uno dei tanti modelli di computer selezionati dagli esperti tra le migliori marche in circolazione. Per aiutarvi nella scelta, ne abbiamo selezionati, a nostra volta tre, così da darvi un’idea della qualità dei prodotti in promozione:

Notebook Lenovo Ideapad 3

Ottime prestazioni garantite dal Processore Intel Core i5 e un’autonomia della batteria davvero sorprendente. Veloce nel caricamento e nella memorizzazione dati, risulta molto intuitivo nell’utilizzo. Il suo display FullHD da 15” con cornici molto strette sui lati, permette di sfruttare al massimo la risoluzione eccellente delle immagini. Particolarità tecnologica: è fornito di un otturatore per la webcam a protezione della privacy e delle lenti stesse. Insomma, un notebook ideale per tutte le esigenze del quotidiano, che Expert trovate scontato di 150€, potendolo portare a casa a soli 599€, con tanto di sedia Nacon in omaggio.

Notebook HP 15S-FQ



Un medio/alto di gamma, ideale per studenti, gamers e professionisti, grazie al suo peso limitato e alla batteria che garantisce un’ottima durata. Lo chassis in alluminio e le prestazioni scattanti, garantite dal Processore Intel Core i7 e RAM 12 GIGA, permettono una buona portabilità e un rapido accesso ai dati, grazie anche all’ottimo SSD da ben 512 GB. La promozione Expert lo propone, con uno sconto di 150€, a soli 749€. Sedia Nacon compresa, ovviamente!

Notebook ASUS F 515JA-EJ1135W



L’ottima velocità nell’elaborazione dati e la grande capacità di archiviazione del Processore Intel Core i3, si uniscono a un ampio schermo NanoEdge, perfetto per gaming e per il lavoro. Ideale anche per chi ha uno stile di vita dinamico, grazie al peso contenuto di soli 1,8 kg. Protezione dei dati anche fisica con l’ammortizzatore di urti EAR HDD e il telaio rinforzato sotto la tastiera che migliora anche la stabilità mentre si digita e si usa il touchpad. Lo trovate da Expert scontato di 70€ a soli 479€. E non dimenticate di ritirare la sedia Nacon in omaggio!

Insomma, ora il computer di un altro livello lo avete, la postazione total relax pure, non vi resta che studiar...ehm...lavor...ehm...al diavolo, giocate che è più divertente!