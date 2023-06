Una brand experience innovativa rivoluziona il settore dell’automotive

Ma voi li ricordate i vecchi tempi? Quelli in cui, per comprare un’automobile, ci si recava materialmente dal concessionario, si entrava nell’ampio spazio espositivo, tutto pulito, luminoso e con i modelli in bella mostra, pronti per essere toccati, studiati, ammirati e…beh, l’esperienza finiva lì.

Al massimo ci spettava un breve giro di prova su strada, rigorosamente accompagnati dall’agente di turno che ci riempiva la testa di informazioni, non permettendoci di godere del momento e del piacere della guida.

Cambiano i tempi e cambiano le brand experience

Oggi, però, nonostante per molti funzioni ancora così, bisogna rendersi conto che i tempi e il mercato sono decisamente cambiati: da un lato abbiamo nuovi clienti, armati di smartphone e laptop, che acquistano praticamente di tutto senza muoversi dal divano di casa, dall’altro abbiamo la tecnologia che avanza e che, durante la pandemia degli anni scorsi, ha spinto non solo i consumatori, ma anche i venditori a doversi adattare al cambiamento del “tutto a distanza”.

Un cambiamento che non si è fermato, però, con la fine dell’emergenza, ma che, per i più lungimiranti, è diventato una routine da migliorare e valorizzare, nell’ottica di offrire al cliente/utente una brand experience nuova, innovativa e proiettata al futuro. Insomma, c’è chi si è posto una semplice quanto assolutamente attuale domanda: “perché non vendere anche le auto “a distanza?”

Nuova 500 Berlina 100% Elettrica: la FIAT Experience inizia da qui

Ecco, quindi, che domanda e offerta nell’automotive tendono sempre più a incontrarsi fuori da quelli che erano gli spazi espositivi fisici di un tempo, per realizzare online un’interazione diversa, più attuale e quasi completamente digitale.

E se da un lato dello schermo ci siamo noi, in tutta la nostra analogica presenza corporea, con le nostre necessità di acquistare un’auto nuova, dall’altra parte c’è FIAT, con uno showroom interattivo e digitale, in grado di offrire una FIAT Experience a 360° a bordo della Nuova 500 Berlina 100% Elettrica.

Vivere la FIAT Experience: ecco cosa aspettarsi

Realizzata in collaborazione con Touchcast e Microsoft, la FIAT Experience consente di vivere l’emozione di uno showroom, in tutte le sue declinazioni, completamente online.

Ecco allora che non parleremo più di entrare nello showroom, ma di immergersi in un ambiente nuovo e interattivo, studiato in ogni dettaglio per regalare al cliente un’esperienza coinvolgente e personalizzata.

Si inizia con la selezione del modello, e, in questo caso, niente è più iconico della Nuova 500 Berlina. E si procede con la configurazione di ogni singolo dettaglio, dal colore della carrozzeria, agli interni, fino all’allestimento e agli optional, realizzando la propria vettura ideale e osservandola cambiare aspetto in tempo reale.

Il tutto, supportati da un FIAT Product Genius, un esperto in carne ed ossa, collegato in real time, sempre disponibile e in grado di guidare il cliente in ogni fase, della configurazione e dell’eventuale successivo acquisto.

Acquisto che può essere concluso, quindi, completamente online e senza stress di alcun tipo. Non prima, però, di aver approfittato del più innovativo dei test drive.

Nuova 500 La Prima by Bocelli: un test drive difficile da dimenticare

Già, perché una prova su strada di questo genere, siamo sicuri che non l’avete mai fatta.

Innanzitutto, avrete la possibilità di salire a bordo della Nuova 500 La Prima by Bocelli, il modello top di gamma, dotato di tutti i comfort, della tecnologia più avanzata e dell’impianto audio JBL Premium, progettato e calibrato con l’aiuto nientemeno del Maestro Andrea Bocelli e, anche per questo, in grado di regalare un’acustica perfetta e un suono ottimale.

In secondo luogo, l’esperienza di guida, ricreata per l’occasione sul tetto dell’edificio Lingotto a Torino, permetterà di scoprire l’auto in ogni suo dettaglio, arrivando a conoscerne i sistemi di sicurezza ADAS, che conferiscono alla Nuova 500 Berlina la guida autonoma di livello 2, il sistema di infotainment e tutte le funzionalità relative alla mobilità elettrica, alle ricariche e ai tanti contenuti offerti da FIAT.

FIAT Experience: che la rivoluzione abbia inizio

Ecco, dunque, come FIAT, grazie alle nuove tecnologie, realizza, per il proprio utente di riferimento, un’esperienza di vendita end-to-end unica e indimenticabile, in grado di mixare perfettamente mondo fisico e digitale.

Ecco, come FIAT ha deciso di segnare un passo importante in quella che, sempre più, si configura come una vera e propria rivoluzione, non solo all’interno del Marchio, ma anche e soprattutto dell’intero settore.

Ed ecco come, da una customer journey semplice ma innovativa, FIAT ci offre l’occasione di conoscere da vicino la nuova gamma 500 Berlina 100% Elettrica, con la sua tecnologia all’avanguardia e le sue linee che, per quanto moderna, sono in grado di richiamare in modo magistrale la tradizione di una vera e propria icona della strada.

E allora, vi rifacciamo la domanda: ma voi ve li ricordate i vecchi tempi?

Noi sì, ma non ne sentiamo la mancanza e, per quanto ci riguarda, ce li lasciamo volentieri alle spalle. Perché, se c’è una cosa che abbiamo capito, vivendo la FIAT Experience, è che basta un solo passo per salire su Nuova 500 Berlina e guidare dritti verso il futuro.