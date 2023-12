Arriva la nuova city car 100% elettrica che cambia le regole del gioco

Passare alla mobilità elettrica è una scelta conveniente sotto molti aspetti.

Innanzitutto, i costi di ricarica di un auto elettrica sono molto più bassi rispetto ai costi di rifornimento di un auto diesel o benzina, in quanto l'energia elettrica ha un prezzo nettamente inferiore rispetto ai combustibili fossili.

Inoltre, la manutenzione è più semplice da effettuare e meno costosa, senza dimenticare che il bollo auto non dovrà essere pagato per i primi 5 anni. Nella maggior parte dei centri urbani italiani l’accesso alle ZTL è libero, così come il parcheggio.

Infine, si tratta di una scelta conveniente non solo per il portafogli, ma anche per l'ambiente: i veicoli elettrici, infatti, non emettono gas di scarico, contribuendo a ridurre l'inquinamento atmosferico e a migliorare la qualità dell'aria.



Spesso, però, l'acquisto di un auto elettrica richiede un capitale iniziale elevato: la nuova Citroën ë-C3 cambia le regole del gioco, rendendo finalmente accessibile la mobilità elettrica al grande pubblico. Con un prezzo di listino a partire da 23.900 euro, ë-C3 offre prestazioni e funzionalità all'altezza delle migliori auto elettriche sul mercato, a un prezzo molto più vantaggioso.

Nuova Citroën ë-C3: la city car 100% elettrica

La nuova Citroën ë-C3 è la city car 100% elettrica che ha tutte le carte in regola per conquistare il cuore degli automobilisti.

Il comfort è il suo punto di forza. Le famose sospensioni Citroën Advanced Comfort® con smorzatori idraulici progressivi offrono un'esperienza di guida fluida e confortevole, anche su strade dissestate. L'altezza da terra di 163 mm, superiore a quella della generazione precedente, garantisce una maggiore sicurezza e manovrabilità in città. L'abitacolo è spazioso e confortevole, con un'altezza di seduta più alta che offre una migliore visibilità. I sedili Citroën Advanced Comfort® sono progettati per offrire un supporto ottimale, anche nei viaggi più lunghi.

Il motore elettrico da 83 kW (113 CV) garantisce un'autonomia di 320 km nel ciclo WLTP, sufficienti per affrontare la maggior parte degli spostamenti quotidiani. La ricarica rapida a corrente continua da 100 kW consente di passare dal 20 all'80% della capacità in soli 26 minuti.



Inoltre, la nuova App Citroën e-ROUTES fornisce informazioni in tempo reale sulla rete di ricarica e sul veicolo, per pianificare i viaggi in modo efficiente.

Convenienza senza compromessi

Nuova Citroën ë-C3 è offerta a un prezzo di listino a partire da 23.900 euro, rendendola una delle city car elettriche più convenienti sul mercato.

La gamma è semplice e intuitiva, con due versioni ben equipaggiate: You e Max. La versione You offre un livello di dotazioni completo, con elementi come la radio DAB, il climatizzatore automatico, i sensori di parcheggio posteriori e la telecamera posteriore. La versione Max aggiunge ulteriori dotazioni, come il sistema di infotainment con touchscreen da 10,25 pollici, il navigatore satellitare e i fari anteriori a LED.



Per maggiori informazioni e prenotare la nuova Citroën ë-C3 è possibile visitare il sito web.