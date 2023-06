Una nuova formula di leasing rivoluziona il mercato dei veicoli elettrici

Alcune opinioni vengono ripetute così tante volte da diventare con il tempo veri e propri assiomi considerati dai più come insindacabili, anche se non sono basate sulla realtà. Un esempio lampante è il falso mito, ampiamente radicato e diffuso, secondo il quale le auto elettriche costano di più delle auto tradizionali a combustione.

Un’offerta incredibile

Non è affatto vero. Basti pensare, infatti, al nuovo leasing finanziario PEUGEOT e-GO, che rivoluziona completamente il mondo dei veicoli elettrici. Questa offerta innovativa – sviluppata in collaborazione con Stellantis Financial Services – propone i canoni mensili più convenienti del mercato tra i maggiori players: 199€ al mese su e-208 con EASYWALLBOX inclusa nel prezzo e 5.000 km all’anno inclusi.

Ma torniamo su quanto sostenuto all’inizio: questa offerta non solo non ha paragoni nel mercato BEV, ma permette di pagare un veicolo elettrico di meno rispetto a un modello a motorizzazione termica.

Confrontiamo, per esempio, una 208 benzina con finanziamento iMove con una e-208 con finanziariamente Peugeot e-GO.

Rate – 199€ – e anticipo – 2.900€ – coincidono, ma già andando a considerare il bollo e l’IPT iniziano a emergere i vantaggi dell’elettrico: il cliente con motorizzazione termica, infatti, dovrà sostenere costi per circa 500 €, inclusi invece nel canone di leasing dedicato alle vetture elettriche.

Se poi andiamo a considerare il costo per kw – stimato 23,75 centesimi, oneri e tasse incluse –, la spesa energetica di un cliente e.208 per percorrere 5.000 km è di 164€, contro quella di 464€ di un cliente con motorizzazione termica. Un ulteriore risparmio che sommato ai precedenti raggiunge un totale di ben 800 €.

Accessibile e completa

Ma non finisce qui: l’offerta PEUGEOT e-GO è costruita su un chilometraggio annuo di 5.000 km modulabili e un costi di soli 5 centesimi al Km per i Kilometri aggiuntivi

Il leasing inoltre può essere completato e integrato con tutti i servizi tipici del noleggio come ad esempio F/I, KASKO e tariffe uniche come l’RCA ad un prezzo FLAT di soli 52,40€ al mese, il tutto senza nessun vincolo di proprietà e con la possibilità, al termine del leasing, di sostituire o riscattare il veicolo.

Insomma, l’elettrico non è mai stato così conveniente!