Piemonte Open: torna a Torino un evento imperdibile per gli amanti del tennis

Se esiste una città italiana capace di coniugare alla perfezione passato e futuro, tradizione e innovazione, è senz’altro Torino, che negli ultimi anni ha raddoppiato notevolmente gli sforzi per incrementare la propria accoglienza nei confronti del turismo internazionale.

Ma un primato che nel corso degli anni il capoluogo piemontese sta ottenendo è senza dubbio anche quello sportivo. È qui che Torino si può, a ragione, definire protagonista: nello specifico, nel grande tennis mondiale, che torna finalmente in scena.

“Piemonte Open Intesa Sanpaolo”: il grande tennis a Torino

In attesa dell'impareggiabile spettacolo che a novembre ci regaleranno le Nitto ATP Finals, Torino si prepara ad ospitare la seconda edizione del “Piemonte Open Intesa Sanpaolo”.

L’evento è realizzato grazie al prezioso supporto della Regione Piemonte, del Comune e della Camera di Commercio di Torino e si terrà dal 13 al 19 maggio presso il Circolo della Stampa Sporting (in Corso Giovanni Agnelli 45).

Protagonista assoluto della scorsa edizione si è rivelato Dominik Koepfer, classe 1994, vincente (in rimonta al terzo) in finale sul faentino Federico Gaio. Sul campo si sono sfidati campioni del calibro di Sebastian Baez, Juan Manuel Cerùndolo, Daniel Elahi Galan, Juan Pabli Varillas, Flavio Cobolli e Taro Daniel, a conferma dell’enorme prestigio della manifestazione.

Oggi, tra i nomi presenti nel main draw, risultano gli azzurri Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Flavio Cobolli e Luca Nardi, pronti ad affiancare talenti provenienti da ogni angolo del globo come i tedeschi Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer e Yannick Hanfmann, gli argentini Mariano Navone e Federico Coria, l’ungherese Marton Fucsovics, il brasiliano Thiago Seyboth Wild, il finlandese Emil Ruusuvuori, il giapponese Yoshihito Nishioka, lo statunitense Mackenzie McDonald e molti altri.

Intesa Sanpaolo: a sostegno dello sport per cambiare la società che ci circonda

Il merito di questa manifestazione è da attribuire anche al sodalizio creatosi durante questi anni tra Intesa Sanpaolo e la Federazione Italiana Tennis e Padel, a conferma della forte attenzione che il gruppo bancario è in grado di riservare alle eccellenze dello sport e in particolare al tennis. Il supporto attivo fornito dalle Nitto ATP Finals – in qualità di Host Partner – e, in passato, delle Next Gen ATP Finals, sempre come Title Partner, completa di gran lunga la proposta.

Da dove nasce la passione di Intesa Sanpaolo per lo sport? Sicuramente dai valori che il gruppo mette in campo quotidianamente: impegno, energia ed entusiasmo, per sostenere nello specifico i giovani e la pratica sportiva. Lo sport è visto come uno strumento di educazione al rispetto, alla sana competizione, alla condivisione e all’integrazione che determina un miglioramento profondo delle qualità della vita di tutta la società.

Oltre a Intesa Sanpaolo, garantiranno il loro supporto all’edizione 2024 del premium

Challenger 175 di scena al Circolo della Stampa Sporting anche Fourteen, Powerade, Central Motors/Concessionaria Lexus Torino Sud, Easygrip, Valmora, Wilson, Torino Today.

Piemonte Open: info su come partecipare

È possibile acquistare i biglietti per il “Piemonte Open Intesa Sanpaolo” su Ticketone, a questo link. Per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto un sconto del 20% sull’acquisto dei biglietti e uno sconto el 10% sull’acquisto dell’abbonamento.

Per chi volesse vedere la competizione comodamente da casa propria, i match del “Piemonte Open Intesa Sanpaolo” saranno trasmessi in diretta e in esclusiva sul canale della Federazione Italiana Tennis e Padel, SuperTennis Tv e sulla piattaforma digitale SuperTennix.

I match del “Piemonte Open Intesa Sanpaolo” si disputeranno tutti al Circolo della Stampa Sporting, luogo storico per la sua numerosa attività sportiva, che ha avuto modo di ospitare eventi nazionali, internazionali e giovanili, andando a coinvolgere personalità tra le più importanti per questo sport.