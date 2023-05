Nella vita è possibile incontrare difficoltà e trovare chi può aiutare a superarle

La vita di ognuno di noi segue percorsi e prende direzioni che possono a volte portare a dover affrontare situazioni particolarmente serie che mettono a dura prova i diversi aspetti della propria quotidianità.

Chi è fragile e non supportato da una rete familiare, sociale e relazionale adeguata rischia maggiormente di cadere in povertà.

Nella solitudine di questi momenti è possibile trovare supporto rivolgendosi a realtà che si dedicano proprio a coloro che si trovano in stato di bisogno.

Opera San Francesco per i Poveri (OSF), ad esempio, è un’organizzazione che, da oltre sessant’anni, si pone a fianco delle persone che si trovano in povertà.

Fondata dai Frati Cappuccini di viale Piave a Milano, dal 1959 si impegna ad assicurare assistenza gratuita e accoglienza a chi ne ha bisogno.

OSF lavora per soddisfare i bisogni primari di chi si rivolge all’organizzazione, che si tratti di ricevere un pasto caldo, di potersi lavare o della possibilità di indossare abiti puliti; la sua attività, però, non si limita a questo: vengono coinvolte anche la sfera della salute e quella sociale, senza fare distinzione di etnia, cultura, religione e lingua.

Servizi a supporto delle persone

Per perseguire la propria mission, OSF offre diversi servizi utili a chi si trova in stato di necessità, forniti, anche, grazie al fondamentale supporto dei volontari.

Mantenere la dignità degli ospiti rimane il punto focale delle attività.

In prima battuta, si dedica all’accoglienza di coloro che hanno bisogno di aiuto, per conoscersi reciprocamente e impostare il percorso di sostegno più adatto all’individuo.

A ogni persona viene consegnata una tessera magnetica per l’accesso ai servizi di prima necessità, contestualmente alle informazioni inerenti i servizi offerti in OSF sul territorio.

Inoltre, è possibile, per chi lo desidera, effettuare un colloquio, volto ad analizzare quali siano gli effettivi bisogni personali.

Tra i servizi forniti, quello della Mensa è storico: è, infatti, il primo a essere nato in seno all’organizzazione.

Il suo scopo è servire pasti nutrienti sia a pranzo che a cena, in un ambiente riservato e accogliente. Attualmente sono attive due Mense, in grado di offrire pasti a oltre 2.000 persone al giorno.

Inoltre, OSF offre la possibilità, a uomini e donne, di fare una doccia calda, fornendo anche biancheria intima pulita a ognuno.

Agli ospiti vengono distribuiti anche abiti puliti e accessori (come calzature), il tutto prestando attenzione sia alla taglia che al gusto personale di chi dovrà usufruirne.

A chi ne ha bisogno vengono date lenzuola e sacchi a pelo.

Tra gli aspetti più importanti della vita di una persona c’è la salute, ecco perché, nel 2010, OSF ha inaugurato il nuovo Poliambulatorio di Opera San Francesco.

Viene, così, garantito a tutti il diritto di essere curati; oltre 200 medici volontari mettono a disposizione della comunità la propria professionalità, effettuando in media 120 visite al giorno.

A questo, si affianca lo Sportello Distribuzione Farmaci, per un percorso terapeutico completo.

Il Poliambulatorio ha oggi una struttura complessa ed efficiente che offre prestazioni di medicina generale, specialistica e odontoiatrica, terapie farmacologiche, oltre a un’attenzione alla prevenzione.

Il presidio collabora in sinergia con altre realtà sanitarie locali e regionali.

Per mantenere attivi ed efficienti questi servizi, oltre all’opera dei volontari, è importante la generosità della comunità.

Il Centro Raccolta è quindi un luogo centrale nello svolgimento delle diverse attività; qui, infatti, privati e aziende donano indumenti e medicinali che, in seguito, i volontari smistano e selezionano per essere messi a disposizione, gratuitamente, degli ospiti di OSF attraverso i suoi servizi.

Oltre che ai bisogni fisici, OSF desidera occuparsi anche delle esigenze sociali di chi si trova in difficoltà, sia organizzando dei colloqui di orientamento (con chi lo desidera), sia supportando gli individui, o interi gruppi familiari, attraverso un percorso volto al raggiungimento di autonomia e benessere, verso un reale cambiamento.

A tale scopo, vengono organizzati dei progetti specifici, realizzati grazie alle competenze dell’equipe multidisciplinare che se ne occupa.

OSF dedica un’attenzione a 360° alle persone e a tutte le relative esigenze, operando concretamente per il miglioramento della condizione di chi si trova in difficoltà.

Tanti percorsi, diverse vicende umane

Una delle persone che si trova a dover usufruire dei servizi offerti da OSF è Olena, di 71 anni.

Nasce in Ucraina da una famiglia multietnica: la bisnonna era polacca, il bisnonno era ebreo; la nonna, invece, ha sposato un russo.

Nel suo Paese ha studiato, conseguendo il diploma tecnico di commercialista, ma non ha potuto terminare l’università di matematica per questione di soldi.

20 anni fa rimane vedova, con una figlia che ha solo 12 anni e decide di partire per l’Italia, per fare la badante. Ha fatto questo lavoro per anni, ma ora si trova senza occupazione, per questo dorme al dormitorio di viale Ortles e, grazie alle informazioni ricevute da un’amica, ha saputo di potersi fare una doccia calda presso il Centro gestito da OSF.

Alle difficoltà che sta affrontando Olena, si aggiunge la preoccupazione per la figlia, rimasta in Ucraina: sposata, ha due figli e, per fortuna, nella sua zona la guerra non è ancora arrivata, però la sua famiglia ha paura, loro sentono tutto e la notte non c’è la luce.

Non possono spostarsi dalla loro abitazione perché temono che venga svaligiata.

Olena afferma, tristemente: “Non posso dire cosa penso della guerra. Non ho parole. Non posso dire. Sono arrabbiata con i russi, non credevo che facessero una cosa simile”.

Quella di Olena è una delle tante storie che si incontrano presso OSF: vicende e percorsi differenti di persone che hanno bisogno di una mano.

Per supportare le attività, è possibile devolvere il proprio 5x1000 a OSF, indicando, nella dichiarazione dei redditi, il C.F. 97051510150.

Si tratta di una scelta che non costa nulla (il 5x1000 è, infatti, una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia), ma che significa tanto per molte persone.