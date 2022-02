L’importanza dell’orientamento universitario

La prima vera sfida nella vita di migliaia di ragazze e ragazzi, alla fine delle scuole superiori, è capire quale facoltà scegliere e comprendere quale indirizzo dare alle proprie aspirazioni. L’apprendimento non si esaurisce certamente con la laurea, ma un percorso di studi universitario consente di accedere più facilmente a certi ambiti lavorativi e fornisce una visione più aperta del mondo, insieme con gli strumenti per interpretarlo e affrontarlo al meglio.

Di fronte alla vasta offerta formativa degli atenei, potrebbe risultare difficile optare per un corso specifico, specialmente in un periodo di emergenza globale come quello che stiamo tuttora vivendo. Il clima di precarietà diffuso impone quindi alle università una nuova sfida: offrire una ‘bussola’ agli studenti per sciogliere i loro dubbi e proporre attività di orientamento adatte a questi tempi.

L’università di Roma “Tor Vergata” e l’orientamento interattivo

Per affrontare questa sfida esistono oggi nuovi strumenti. Di questi, per esempio, si avvale l’Università di Roma “Tor Vergata”, che annuncia il Virtual Open Day. Il 3 marzo, dalle 09:30 alle 19:00, si terrà un percorso di orientamento interattivo, completamente online, alla scoperta dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, dei servizi e di tutte le opportunità che offre l’Università.

L’evento prevede la presentazione dei singoli corsi delle sei aree di studio (Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Professioni Sanitarie, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali), con approfondimenti sui test di ingresso, in particolare, per le facoltà di Ingegneria, di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e di Lettere e Filosofia. Il programma della giornata prevede, inoltre, esempi di lezioni universitarie di Giurisprudenza ed Economia, un dibattito con le aziende sul valore della laurea e una presentazione dei servizi di Ateneo.

“Tor Vergata” è nella Top 100 delle migliori giovani università al mondo. Nella classifica “The Young University Rankings 2021”, a cura del Times Higher Education, ha conquistato il 68esimo posto, piazzandosi terza tra le giovani università italiane. In base al Rapporto AlmaLaurea 2021, il tasso di occupazione dei laureati dell’Ateneo di Roma “Tor Vergata”, a 1 e a 5 anni dal termine degli studi, si conferma sopra la media nazionale.

L’Ateneo promuove la dimensione internazionale degli studi e della ricerca, con oltre 800 accordi con università in tutto il mondo. Offre corsi in lingua inglese, servizi di accoglienza, digitali e placement e, organizza eventi di recruitment dedicati alla promozione di offerte di carriera. Inoltre, gli studenti possono frequentare centri linguistici all’avanguardia, attività sportive e laboratori professionalizzanti sulle soft skill, per un completo sviluppo anche nelle competenze trasversali.

Per partecipare al Virtual Open Day è necessario prenotarsi al form online. Una volta completata la procedura, via email si riceverà il link con cui accedere alla piattaforma dedicata all’evento. Chi è interessato può scoprire come vivere questa esperienza in un video tutorial.