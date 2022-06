Scegliere l’università: l’importanza dell’orientamento

La scelta dell’università è una scelta sul proprio futuro. Un momento in cui si tiene conto delle proprie competenze e attitudini e si cerca di capire come sfruttarle e implementarle.

Secondo un’indagine del Consorzio interuniversitario Cisia, pubblicata sul Sole 24 Ore (luglio 2021), molti studenti maturano la propria decisione solo all’ultimo: il 73% lo fa durante l’ultimo anno delle superiori; il 28% sceglie, invece, a ridosso dell’inizio dell’anno accademico. L’Italia è un Paese in cui l’orientamento è ancora poco valorizzato, tanto che molti giovani arrivano impreparati al momento fatidico e, di conseguenza, i numeri dell’abbandono universitario sono piuttosto alti.

Ricevere informazioni adeguate e avere un assaggio del mondo universitario sono step imprescindibili per una scelta consapevole.

Inoltre, dopo due anni di pandemia, restrizioni e relazioni a distanza, i problemi si sono aggravati anche da un punto di vista della socializzazione.

Per questo motivo l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” non solo torna in presenza ma propone un format tutto nuovo che prevede sia momenti di orientamento che di socializzazione, per far comprendere fin da subito l'importanza dei contatti tra gli studenti e le studentesse e la possibilità di frequentare in presenza l'Ateneo.

Scoprire l’Università “Tor Vergata”: il 6 luglio l’Open Day

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, organizza il 6 luglio 2022 l’Open Day – Scegli oggi il tuo futuro!, che si svolgerà nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 19:00, direttamente in Ateneo e sarà rivolto a tutti gli studenti dal III al V anno: un’opportunità per tutti gli indecisi (e non) per visitare l’Università, conoscere i corsi di laurea e i piani di studio, i numerosi servizi offerti agli studenti, incontrare e andare a colloquio con docenti e tutor.

Inoltre, a chiusura dell’evento è previsto un momento conviviale e informale di orientamento tra pari, durante il quale i partecipanti potranno incontrare studenti e studentesse senior che fanno parte del progetto “Buddy”, pensato per l’accoglienza delle matricole, per poter ricevere consigli e suggerimenti su come affrontare al meglio gli studi universitari.

A chi non potrà partecipare dal vivo è comunque garantita la possibilità di seguire l’evento online. Per partecipare all’Open Day è necessario prenotare compilando direttamente il form. Maggiori informazioni sull’evento sono riportate sul sito dell’orientamento.

Tutoraggio, placement e corsi in inglese

“Tor Vergata” rientra nella Top 100 delle migliori giovani università al mondo. In base al Rapporto AlmaLaurea 2022, il tasso di occupazione dei suoi laureati triennali e magistrali, a 1 e a 5 anni dal termine degli studi, si conferma sempre sopra la media nazionale.

L’Università è a misura di studente e prepara a lavorare nel mondo: oltre 800 accordi con atenei all’estero, programmi di doppio titolo e corsi di laurea interamente in inglese. Docenti altamente qualificati, servizi di accoglienza, tutoraggio e placement accompagnano gli studenti per vivere al meglio l’esperienza del Campus.

La presentazione delle lauree triennali e magistrali

All’Open Day del 6 luglio verranno mostrati nel dettaglio tutti i corsi di laurea triennale e magistrale e i nuovi corsi di recente attivazione: