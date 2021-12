Modalità autostrada attivata: ecco il pacchetto per i tuoi viaggi da casello a casello

Tutto pronto per partire: navigatore impostato, bagagli caricati, figli e consorte cinturati… dimentichiamo niente?

Certo che sì, perché viaggiando in autostrada l’imprevisto e sempre dietro l’angolo: code interminabili ai caselli, gomme forate quando meno te lo aspetti, ricarica dell’auto elettrica che si rivela per niente carica, vecchietti in contromano sulla corsia di sorpasso (sì ci sono anche loro!)…

E allora, prendete su anche la moneta per il pedaggio, ricordatevi di fare il pieno, controllate di avere triangolo e giubbetto, recuperate il numero dell’assicuratore… insomma, solite seccature di chi non ha il Telepass e fa dell’inesorabile legge di Murphy una filosofia di vita.

Ma a eliminare paure e pregiudizi del viaggiatore oggi ci pensa Sara Assicurazioni con una promozione pensata per risolvere in un colpo solo più di un problema e che permette di farsi da casello a casello in tutta serenità.

Pensatelo, se volete, come una sorta di Black Friday tardivo, grazie al quale, fino al 31 dicembre, si può ottenere gratuitamente l’innovativo pacchetto SaraPass con la sua formula ricca di vantaggi. Vediamo in cosa consiste.

3 vantaggi + 1 offerti da SaraPass

Iniziamo col dire che la promozione va attivata entro fine anno presso la rete di agenzie Sara e Ala oppure online sul sito. Stipulando una delle due polizze auto di Sara Assicurazioni a scelta tra Ruota Libera e Guido Bene, vi consigliamo di aggiungere la garanzia SaraPass che offre tre indiscutibili vantaggi per tutti coloro che viaggiano in autostrada:

• Garanzia “Kasko autostradale”: ottienete il rimborso delle spese sostenute per la riparazione dei danni arrecati al veicolo in caso di collisione, urto contro ostacoli, ribaltamento e uscita di strada nei tratti autostradali coperti da servizio Telepass.

• Servizi di telepedaggio: la comodità di Telepass la conosciamo tutti. Pagare il pedaggio autostradale e accedere ai parcheggi aeroportuali o cittadini convenzionati non è cosa da sottovalutare. E, con SaraPass, il canone mensile di Telepass lo offre Sara Assicurazioni!

• Servizi digitali SARA Service Hub Mobility: con l’app SaraConMe, scaricata su smartphone, potete riservare un parcheggio presso le colonnine elettriche EVTrip per ricaricare il vostro veicolo in tranquillità. Inoltre, tutti gli assicurati Assistenza Sara possono disporre del Tracking carroattrezzi ACI Global.

Vantaggi unici, dunque, a cui si aggiunge in omaggio, attivando SaraPass, un buono Amazon del valore nominale di 36 €, corrispondente proprio al valore del pacchetto.

Per riceverlo basta visitare la propria Home Insurance nella sezione Promo e richiedere il buono che arriverà direttamente nella propria email.

Insomma, in un modo o nell’altro, SaraPass è in omaggio con la polizza prescelta.

E allora, non rimanete fermi! Attivate la modalità autostrada, ingranate la marcia SaraPass e approfittate di tutti i benefici di questo inaspettato Black Friday di fine anno.