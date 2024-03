L’Italia del fitness apre le porte a investitori lungimiranti

Il nostro Paese, negli ultimi anni, sta vivendo un ritorno di fiamma positivo in fatto di sport e mantenimento della forma fisica. Motivo per cui anche le strutture adibite alle diverse discipline sportive stanno registrando continuamente nuove iscrizioni e non sembrano conoscere crisi.

Tra tutti gli sport, però, è il fitness quello che più attira il grande pubblico, per un motivo molto semplice: è una disciplina che, oltre ad assicurare una grande varietà di attività, lascia il giusto grado di autonomia allo sportivo, pur garantendo la presenza costante di personal trainer d’esperienza e programmi di allenamento pensati ad hoc per qualsiasi obiettivo e livello di allenamento.

Anytime Fitness: un format di successo a livello globale

Ecco allora che palestre e centri fitness stanno letteralmente spopolando, tanto che a far capolino in Emilia-Romagna, da qualche tempo, c’è anche Anytime Fitness, il più grande franchising per palestre al mondo, l’unico presente in tutti i continenti e in ben 42 Paesi, con 5.300 club e 5 milioni di iscritti.

Un successo incalcolabile per un format che sta dimostrando, sin da quando nel 2002 è stato fondato negli Stati Uniti, di crescere più velocemente di qualunque altra realtà del settore a livello globale.

I piani strategici di Anytime Fitness per Emilia Romagna

E anche in Italia, infatti, il brand ha iniziato la sua scalata, tanto che dal 2016 ha attivato 45 club in tutta la Penisola, con alcune aperture già inaugurate anche in Emilia-Romagna.

Proprio questa regione sarà protagonista dei piani futuri dell’azienda, dei quali ci ha parlato il CEO di Anytime Fitness Italia, Roberto Ronchi .

“In Italia prevediamo di arrivare a 60 club entro la fine del 2024, con aperture già confermate in diverse regioni italiane: un piano di sviluppo ambizioso, in cui l’Emilia-Romagna giocherà un ruolo da protagonista. Dopo Parma, Bologna e la recente apertura di Reggio Emilia, valutiamo ora con attenzione le città di Modena, Forlì, Sassuolo, Ferrara e Ravenna per potenziali nuove aperture, con la prospettiva di espanderci ulteriormente in altre aree strategiche della regione.”

La formula vincente di Anytime Fitness

Ma non sono solo le grandi ambizioni ad aver reso questo brand unico e assolutamente innovativo. Sono, infatti, le sue caratteristiche a renderlo apprezzato dal pubblico, in primis il fatto che tutti i club rimangono aperti 365 giorni all’anno H24.

In secondo luogo, a fare la differenza è l’approccio assistenziale inclusivo, che porta trainer e istruttori qualificati a prendersi cura di ogni singolo cliente, garantendo a ciascuno un piano personalizzato sempre allineato agli obiettivi e al livello di preparazione.

Una visione più ampia, dunque, che garantisce soprattutto flessibilità allo sportivo, non solo a livello di orari, ma anche di spazi, in quanto tutte le palestre Anytime Fitness del mondo sono interconnesse. Grazie a una chiavetta magnetica consegnata al momento dell’iscrizione, infatti, ogni socio può accedere a qualsiasi club d’Italia e del globo in qualunque momento.

Un investimento redditizio da prendere in seria considerazione

Insomma, parliamo di un format innovativo e di successo, apprezzato in tutto il mondo. E allora non c’è da stupirsi se il brand statunitense sia in fase di espansione e alla ricerca di partner e location per le future aperture in Emilia-Romagna.

L’offerta di affiliazione a questo franchising è rivolta a imprenditori, manager e professionisti, non necessariamente con esperienza specifica nel settore fitness, ma desiderosi di avviare, in prima persona o in società, una nuova e redditizia attività.

E il format di Anytime Fitness, è dimostrato da un incredibile success rate a livello globale del 96%, non solo offre un servizio di altissimo livello al partner affiliato, che si vede supportato in ogni fase dell’attività, ma può contare sulla solidità finanziaria e sulla stabilità del network che costituiscono le fondamenta ideali per ottenere ritorni sull’investimento tra i più competitivi sul mercato.

Save the date: il 5 aprile si inaugura il nuovo club con un evento dedicato agli investitori

Ecco, allora, che il mondo del fitness apre le sue porte a investitori lungimiranti e, proprio per loro, Anytime Fitness ha organizzato un esclusivo evento dedicato, che consentirà al brand di raccontarsi e di presentare il format e il proprio modello di business.

L’appuntamento per tutti gli interessati è fissato per il 5 aprile presso l’Hotel Mercure Astoria in via L. Nobili 2, dalle 18,00 alle 20,00. Per parteciparvi sarà sufficiente richiedere l’invito scrivendo alla email sales@anytimefitness.it.

Terminato l’incontro, tutti i presenti saranno invitati a partecipare all’inaugurazione del club di Reggio Emilia, che si terrà all’interno della palestra a pochi passi dalla location.