Come muoversi e dove parcheggiare a Padova

Padova è quella che si può definire una città a misura d’uomo, tra le più belle d’Italia per storia, arte, paesaggi e unica in Italia ad avere due siti Patrimonio Universale Unesco. Per chi desidera scoprire le sue bellezze la città offre un sistema di sosta e parcheggi all’avanguardia grazie all’attività di APS Holding, cui il Comune di Padova ha demandato la gestione e il controllo delle aree di sosta in città.

Una rete integrata per una mobilità intelligente

Il risultato è la creazione di una rete integrata che comprende circa 2000 parcheggi in struttura, 1800 posti nei parcheggi scambiatori, 3000 posti su strada, 30 parcheggi per i camper, servizi di smart mobility e un’app per trovare e pagare il parcheggio con un click.

Easy Padova, l’app per trovare e pagare il parcheggio

Con la nuova App Easy Padova, la ricerca del parcheggio non è mai stata così facile e veloce. Grazie all’introduzione di tecnologie integrate e al supporto di un sistema di comunicazione multilivello, la città è a portata di smartphone. La nuova app permette di trovare i posti liberi nei parcheggi, essere guidati a destinazione e pagare con un click. Una volta inserite le proprie credenziali, nella sezione “Trova parcheggio” si seleziona la destinazione e in automatico verranno segnalati i parcheggi più vicini e i posti liberi. Cliccando su “vai”, l’app guiderà l’automobilista fino al parcheggio scelto. Con Easy Padova si può pagare anche la sosta con un click, senza più doversi recare alle casse. Nella sezione “Park & pay”, basterà scansionare il biglietto e scegliere il metodo di pagamento che si preferisce.

Per i parcheggi su strada basterà invece inserire il numero di stallo e iniziare la sosta senza fermarsi al parchimetro. Una volta ritornato all’auto e interrotta la sosta sull’app, si pagherà solo l’effettivo tempo di utilizzo del posteggio indicato.

Il parcheggio in centro a Padova trasformato in galleria d’arte moderna

Un parcheggio dove la sosta diventa un’esperienza artistica. Il progetto del Secret Garden all’interno del Park Porte Contarine di via Matteotti nasce da un’idea di Aps Holding e dell’associazione Arcellatown insieme all’amministrazione comunale di Padova. Sei famosi street artist si sono riuniti per dipingere il parcheggio più colorato nel centro della città del Santo. Così la sua destinazione d’uso si amplia per diventare un museo d’arte moderna, un set di eventi pronto per un uso poliedrico ed inclusivo.

I servizi per una mobilità sostenibile

Oggi è fondamentale promuovere una mobilità che sia realmente sostenibile e smart. Per questo motivo APS Parcheggi vuole incentivare l’utilizzo di auto elettriche, dando la possibilità ai cittadini di ricaricare la propria macchina attraverso un’ampia rete di colonnine di ricarica (installate in collaborazione con Gruppo Hera).

Interessante è anche la soluzione “parcheggio scambiatore”, dove lasciare l’auto per poi muoversi comodamente grazie al Tram e i mezzi di superficie.

Così come, nell’ottica di ridurre il traffico e le emissioni, sfruttare il servizio Car Sharing Padova di APS Holding che comprende un’intera flotta di auto ibride e full-electric.

Per maggiori informazioni visita il sito www.parcheggipadova.it