La Serie A riparte e ritorna la sponsorship tra la Fiorentina e Nuova Comauto

La Serie A sta tornando. Dopo un'attesa che per ogni tifoso è sempre troppo lunga, le squadre della massima serie calcistica nazionale hanno ripreso la preparazione in vista della nuova stagione, tra ritiri e allenamenti.

Tra queste non manca all'appello nemmeno la nostra amata Fiorentina che ha cominciato a riprendere confidenza con tattiche e strategie di gioco al Viola Park di Bagno a Ripoli.

La Viola insieme alla principale concessionaria Renault toscana fino al 2025

Tante le novità che accompagnano questo nuovo corso, tra queste spicca la ritrovata collaborazione tra il Club Viola e Nuovacomauto, realtà automobilistica tra le più importanti e apprezzate di tutto il territorio che, dopo un periodo di pausa, ritorna a fare da sponsor alla società calcistica Toscana più amata della Serie A per raggiungere obiettivi comuni sempre più alti.

Un accordo quello tra la ACF Fiorentina e Nuovacomauto – concessionaria Renault, Dacia e Alpine con 8 sedi in Toscana dislocate su Firenze, Pistoia, Montecatini, Arezzo, Prato, Lucca, Massa e Massarosa – che legherà le due società fino al 2025, con l'azienda automobilistica che metterà a disposizione della squadra viola una flotta di più di 20 vetture a marchio Renault e Dacia, che potrà essere utilizzata durante tutti gli spostamenti ufficiali.

Le autovetture includono modelli nuovi, ibridi e totalmente elettrici (a emissioni zero). Si tratta di veicoli caratterizzati da una tecnologia di ultima generazione e alta qualità di comfort.

Il logo Nuovacomauto verrà veicolato tramite molteplici attività di comunicazione, come la presenza sui led a bordo campo dello Stadio Franchi, sui maxischermi, sui backdrop delle interviste, sui cartelloni presenti nel nuovo Centro Sportivo Viola Park e sul sito web ufficiale di ACF Fiorentina.

Grazie al nuovo rapporto di sponsorship con una delle squadre più amate della Serie A, Nuovacomauto consolida in modo determinante la sua presenza sul territorio.

Una ritrovata partnership per puntare sempre più in alto

"Siamo felici di essere di nuovo al fianco della ACF Fiorentina – ha affermato Gabriele Giusti, titolare del gruppo insieme al padre Fabrizio e alla sorella Francesca – e non vediamo l’ora, insieme al Club, di dare vita a tante iniziative, al fine di coinvolgere e avvicinare i tifosi viola alla nostra realtà. Certi che questa partnership porterà a una crescita e al raggiungimento di obiettivi comuni, con orgoglio, scendiamo nuovamente in campo insieme!"

“Siamo entusiasti di poter riabbracciare Nuovacomauto, realtà di primissimo livello nel settore automotive in Toscana e non solo – ha aggiunto Enrico Peruzzo, Chief Revenue Officer di ACF Fiorentina –. Siamo pronti a iniziare un nuovo percorso insieme, che possa portare ad una crescita costante, sempre tesa al raggiungimento degli obbiettivi di entrambe le parti. Da parte nostra metteremo a disposizione tutte le leve di marketing che possano aiutare il Partner ad essere sempre più connesso con la nostra fan base”.

Una collaborazione che parte dunque sotto i migliori auspici e che si propone di portare alto il vessillo della nostra Regione in giro per tutto lo Stivale.