Passaggio al mercato libero dell’energia elettrica, verso un futuro più green

Il 1° luglio 2024 segna una svolta significativa per il settore dell'energia in Italia, con il passaggio dal mercato tutelato elettrico al mercato libero, per quanto riguarda l'elettricità.

A partire da questa data, infatti, terminerà il regime di mercato tutelato elettrico, le cui condizioni economiche sono stabilite da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente); questo, per i clienti domestici non vulnerabili.

Il mercato tutelato elettrico, che ha dominato il panorama energetico italiano per anni, è caratterizzato da tariffe regolate dal governo e da una limitata scelta dei fornitori.

Tuttavia, con l'entrata in vigore del mercato libero, i consumatori avranno la libertà di scegliere tra una vasta gamma di fornitori e tariffe personalizzate.

Si tratta di un'opportunità senza precedenti per i consumatori italiani per assumere un ruolo attivo nella gestione delle proprie forniture energetiche.

Dal 1° luglio 2024, quindi, ogni cliente domestico non vulnerabile che oggi viene servito in regime di maggior tutela e che non avrà attivato un'offerta del mercato libero entro il 30 giugno 2024, sarà rifornito alle condizioni previste da ARERA per il Servizio a Tutele Graduali dall’esercente di riferimento territoriale, identificato a seguito della procedura di assegnazione tramite asta.

In esito a tali procedure, E.ON Energia sarà fornitore del Servizio a Tutele Graduali, ossia fornitore di ultima istanza per i cittadini residenti nelle province di Monza e Brianza, Imperia, Lecco, Savona che sono forniti in maggior tutela per l’energia elettrica e non posseggono i requisiti per avere accesso all’offerta destinata ai clienti vulnerabili.

Un'offerta conveniente e rispettosa dell’ambiente

E.ON Energia è tra i principali operatori energetici presenti sul mercato e che ha conseguito recentemente importanti certificazioni come quella relativa al miglior rapporto Qualità-Prezzo 2024 nella categoria luce &gas secondo l’indagine dell’Istituto Tedesco Qualità ITQF e de La Repubblica A&F per l'anno 2023/2024.

L’offerta proposta è competitiva, capace di generare valore e garantire supporto e affidabilità nel mercato libero energetico; inoltre, è in linea con i valori che l’Azienda persegue ed è, quindi, attenta alle esigenze dei clienti e dell’ambiente.

E.ON Energia, infatti, opera costantemente per supportare i clienti, offrendo loro un servizio di elevata qualità e, al contempo, si impegna per rendere l'energia green disponibile per tutti e ridurre l’impronta ecologica dei consumatori, anche attraverso la diffusione di consapevolezza e buone pratiche per un uso cosciente dell'energia.

Il passaggio al mercato libero rappresenta, quindi, un’eccellente occasione di miglioramento nel percorso verso la transizione energetica; ogni cittadino può contribuire, preferendo l’energia proveniente da fonti rinnovabili.

Questo, naturalmente, con un occhio di riguardo alle esigenze individuali, anche per quanto riguarda l’aspetto economico.

Aderire alle offerte del mercato libero consente, infatti, di avere accesso svariati vantaggi, riguardanti diversi aspetti.

Per prima cosa, è possibile ottenere un prezzo energia bloccato o indicizzato, al riparo dalle incertezze: i venditori del mercato libero possono proporre offerte a prezzo bloccato che prevedono che il costo della materia energia rimanga invariato per un determinato arco di tempo, generalmente non inferiore ai 12 mesi.

Si tratta quindi della soluzione più indicata per chi preferisce pianificare le spese domestiche nel medio-lungo periodo. Un’offerta a prezzo bloccato, infatti, permette di prevedere con maggiore facilità l’entità della bolletta, semplicemente guardando ai costi fissi e alla quantità di energia consumata.



Viene garantita una maggiore libertà, dovuta al fatto che è possibile scegliere il fornitore che meglio risponde alle personali esigenze, riconfermando, o modificando, la propria preferenza nel tempo.

Altro fattore importante è che, con le proprie scelte, i clienti possono contribuire al benessere dell’ambiente; è, infatti, possibile optare per offerte green, la cui energia proviene da fonti rinnovabili.

Infine, sono disponibili proposte diversificate a valore aggiunto, che includono servizi congiunti e consentono una maggiore personalizzazione.

A fianco dei clienti nel passaggio al mercato libero

Per accompagnare i clienti serviti in maggior tutela verso il mercato libero E.ON Energia ha predisposto l’offerta di mercato libero E.ON Luce Chiara, con un prezzo competitivo e l’utilizzo di energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili, per una maggiore sostenibilità dei consumi.

Naturalmente, E.ON Energia si pone a fianco dei propri utenti anche attraverso un servizio clienti attento e professionale, tanto da meritarsi il titolo di miglior supporto ai clienti erogato tramite telefono, chat e e-mail secondo l’indagine dell’Istituto Tedesco Qualità ITQF e de La Repubblica A&F per l'anno 2023/2024.



Per rispondere meglio alle esigenze dei consumatori, l’Azienda ha programmato lo sviluppo dei propri canali commerciali, quali nuove aperture di presidi territoriali nelle nuove zone di riferimento, il potenziamento del customer care e l’adeguamento degli strumenti IT.

In questo modo è in grado di mettere a disposizione un Call Center sempre attivo, una rete capillare di punti E.ON Energia sul territorio italiano e un sito web sempre aggiornato.

Inoltre, ha realizzato anche l’App E.ON Energia, per consentire ai clienti di gestire tutto ciò che concerne la fornitura di energia direttamente dal proprio smartphone.

Esplicativo il commento di Luca Conti, CEO di E.ON Energia.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa aggiudicazione, grazie alla quale affiancheremo migliaia di famiglie italiane nel loro ingresso nel mercato libero. I clienti sono al centro della nostra strategia e il nostro impegno lo dimostra. I nuovi utenti, infatti, potranno contare su un player affidabile, solido e attento, che non solo presenta una dimensione internazionale ma che al contempo garantisce un servizio puntuale e costante tramite una rete capillare di punti vendita e di assistenza su tutto il territorio italiano. Insieme ai nostri clienti e ai nostri partner lavoriamo per rendere l’Italia più verde, continuando nel nostro percorso di crescita volto ad alimentare la transizione energetica del Paese con soluzioni sostenibili ed efficienti.”