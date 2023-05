Come scegliere il percorso universitario giusto

Scegliere il proprio percorso universitario non è semplice.

Doversi orientare tra le numerose offerte formative, corsi di laurea proposti, può risultare difficile.

È importante dedicare il giusto tempo alla valutazione delle opzioni disponibili e non basarsi su scelte d'impulso dettate dalle ansie o dalle influenze esterne.

Partecipare alle giornate di orientamento rappresenta un passo cruciale per avere una visione completa e approfondita delle diverse possibilità e per capire quale sia il percorso più adatto alle proprie passioni e attitudini.

Dal 22 al 26 maggio, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, l’Università degli Studi Guglielmo Marconi organizza sulla piattaforma Zoom una settimana di orientamento Open Day.

Un appuntamento, aperto a tutti, fondamentale per conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo telematico. Da Giurisprudenza a Ingegneria, da Scienze della Formazione a Digital Marketing, i tutor e i docenti dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi aiuteranno maturandi, famiglie e laureati a trovare il percorso universitario più adatto a loro.