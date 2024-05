Perdere 94 chili senza chirurgia? Si può! L’incredibile storia di Francesco

Perdere peso non è mai facile, lo sappiamo. Quante volte abbiamo detto:” da lunedì a dieta!”, una frase che nell'arco dell'anno ripetiamo più volte, soprattutto dopo un periodo di festa o di vacanza. La realtà però, ahinoi, è spesso molto diversa e senza la guida di un professionista la strada verso il dimagrimento può rivelarsi in salita e tante volte senza alcuno sbocco.

È significativa la storia di Francesco D. della provincia di Napoli – ex obeso di 193 kg, con conseguenti problemi cardiovascolari – che, raggiunta la sua peggiore forma fisica, ha deciso di rivolgersi ad un noto specialista nel salernitano per perdere peso e ritrovare un sano stile di vita.

Il metodo dai risultati evidenti

Dopo aver fallito vari tentativi per uscire dall'obesità, Francesco ha seguito il percorso di nutrizione BioIntegrata del dott. Mirko Castellano, farmacista ed esperto biologo nutrizionista di Salerno, che attraverso la giusta terapia alimentare lo ha guidato in una ricomposizione corporea totale, che ha permesso a Francesco di perdere 94 Kg e 48 cm di circonferenza addominale in 32 mesi, senza ricorrere necessariamente alla chirurgia. Un risultato davvero incredibile!

“Il dott. Castellano mi ha sempre detto che il cibo è medicina, ed è vero perché non sono più schiavo dell'eccesso di cibo e ho sospeso gran parte dei vecchi medicinali che assumevo “, dichiara oggi Francesco.

“La salute passa anche dalla tavola”. Sembra una frase fatta, come tante altre, ma è proprio questo che il dott. Castellano cerca di insegnare ai propri pazienti perché “mangiare non vuol dire soltanto nutrirsi e, soprattutto, conoscere il valore dei differenti micronutrienti, le fonti alimentari e la qualità delle materie prime aiuta a scegliere con cura che cosa mettere nel piatto per prendersi cura di sè e garantirsi una salute longeva”.

Con un’esperienza di oltre quindici anni nel campo della nutrizione biointegrata, il dottor Castellano ha aiutato moltissimi pazienti a ottenere risultati importanti, sia in termini di salute che come traguardi sportivi. Risultati che gli permettono oggi di poter vantare diverse collaborazioni nazionali e internazionali con cliniche private, come consulente specialista.

I programmi sono personalizzati con una particolare attenzione verso la dieta chetogenica arricchita di vitamine

Il dott. Castellano valuta ogni caso sia sotto il profilo clinico che antropometrico e successivamente studia il piano più idoneo alle specifiche necessità del paziente, inserendo ciclicamente un programma chetogenico molto particolare, da lui studiato. Quest'ultimo è una terapia alimentare che può essere d'aiuto per tante tipologie di persone: dallo sportivo che vuole migliorare la prestazione fisica, alle donne in menopausa, da chi è affetto da malattie autoimmunitarie, colon irritabile o problemi di fertilità fino alla ragazza che soffre di cellulite.

Ovviamente, come tiene a sottolineare il dott. Castellano, “per costruire una nuova vita che preveda una nuova concezione della tavola e del proprio rapporto con il cibo, l'aspetto psicologico è fondamentale. Bisogna dunque sempre far capire al paziente che perdere 5-10 chili in un mese serve a ben poco, è importante invece avere la capacità di lavorare sul focus mentale e sugli equilibri ormonali dell’organismo”.

