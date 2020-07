Biciclette: gli accessori indispensabili

Prosegue il nostro viaggio nel mondo delle biciclette e dopo esserci occupati dei modelli elettrici e delle fat bike, scopriamo oggi quali sono gli accessori indispensabili per le vostre bici.

Oggetti di vario genere, utili per la vostra sicurezza o in grado di rendere più confortevoli le vostre pedalate.

Vari accessori per bici tradizionali e mountain bike, indispensabili per ciclisti competitivi, cicloamatori e cicloturisti.

Iniziamo la nostra rassegna dal casco, un accessorio non obbligatorio ma fortemente raccomandato per la vostra sicurezza. Sul mercato è possibile trovare tantissimi modelli per tutte le esigenze e per tutte le tasche. Prodotti leggeri e dotati di prese d’aria, comodi e confortevoli.

Nel nostro elenco non possono mancare il campanello, un mini kit di pronto soccorso ed un kit di riparazione utile per affrontare eventuali forature.

Inoltre per chi va in bici nelle ore serali è importante dotarsi di abbigliamento catarifrangente, luci anteriori e posteriori e catarifrangenti laterali da installare sulla bici.

Proseguiamo la nostra rassegna con i lucchetti e le catene, accessori indispensabili per proteggere la nostra bicicletta dai malintenzionati. Sul mercato è possibile trovare tanti prodotti anche a meno di 20 euro, robusti e poco ingombranti.

Per i veri amatori consigliamo anche gli occhiali sportivi, per proteggere gli occhi dal vento e dalla polvere, e le scarpe con agganci, per trasmettere tutta la potenza della pedalata sulla ruota posteriore della vostra bicicletta.

Tra gli accessori indispensabili citiamo anche le borracce termiche (adatte alla conservazione della temperatura delle bevande) e i guanti per ciclisti, disponibili in vari modelli adatti a tutte le stagioni.

Non dimentichiamo, inoltre, dispositivi hi-tech come ciclocomputer e wearable (cardio-frequenzimetro, smartwatch o smartband) per monitorare percorsi effettuati e sforzo fisico. Inoltre è possibile dotare la propria bicicletta di un porta cellulare, su cui installare utili app dedicate al mondo delle bici.

Concludiamo la nostra rassegna citando gli zaini e le borse portaoggetti per biciclette, utili per riporre occhiali, una giacca impermeabile, documenti, chiavi, soldi e molto altro ancora.