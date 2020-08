Gli accessori indispensabili per le mountain bike

Hai appena acquistato una mountain bike? Ecco allora vari accessori che non possono assolutamente mancare sulla tua nuova bicicletta.

Prodotti di vario genere e capi di abbigliamento utili per affrontare le intemperie ed eventuali situazioni di emergenza; accessori anche hi-tech per il monitoraggio dell’attività fisica e delle vostre escursioni.

Partiamo dai Kit che contengono tutto il necessario per le riparazioni delle gomme e non dimentichiamo, inoltre, un multi-attrezzi tascabile con varie chiavi, cacciaviti, ecc.

I temporali possono essere sempre dietro l’angolo, soprattutto in montagna o in estate; è consigliabile, quindi, portare con sé una giacca o una mantellina impermeabile e antivento.

Proseguiamo con i guanti, utili per una maggiore presa sul manubrio e per evitare escoriazioni.

Nella nostra rassegna non può mancare un piccolo zaino o una pratica borsa da MTB. Sul mercato sono disponibili tantissimi modelli, dai borselli sottosella ai contenitori da inserire nel secondo portaborraccia.

Oltre alla borraccia ricordiamo, inoltre, le barrette energetiche utili in particolare per le uscite più lunghe e impegnative. Prodotto disponibili in numerose varianti anche in forma di gelatine e compresse masticabili.

Occupiamoci ora degli accessori hi-tech: ciclocomputer, smartwatch e smartband utili per registrare ed analizzare i dati di ogni nostra uscita in bicicletta. Ne abbiamo centinaia di tipi, per tutte le tasche e per tutte le esigenze. In alternativa è possibile dotare la propria mountain bike di un robusto porta cellulare, su cui installare app dedicate di vario genere.

Concludiamo la nostra rassegna con un piccolo kit di pronto soccorso, casco e occhiali in grado di offrire una protezione non solo da vento e sole, ma anche dalla vegetazione, dalla polvere e dagli insetti.