Camion elettrici: il futuro del trasporto merci su gomma

I camion rappresentano meno del 2% dei veicoli attualmente su strada, ma sono responsabili del 22% delle emissioni di CO2 causate dal trasporto su gomma, con la metà dell’attività (espressa in tonnellate trasportate per km) in Europa che viene svolta percorrendo distanze minori di 300 chilometri.

Percorsi che potrebbero essere facilmente coperti da autocarri elettrici; mezzi ad emissioni zero già disponibili sul mercato e che saranno sempre più diffusi in futuro.

Furgoni e piccoli mezzi per il trasporto in città, a cui si affiancheranno presto potenti camion elettrici dalle interessanti caratteristiche.

Tra questi il più noto è sicuramente il Semi di Tesla, in arrivo probabilmente il prossimo anno. Si tratta di una motrice dotata di quattro motori elettrici collegati alle ruote posteriori. Le batterie consentono un’autonomia dichiarata fra i 480 e gli 800 chilometri. Ricarica che, tramite le stazioni Supercharger di Tesla, può avvenire in soli 30 minuti.

Ricordiamo anche il Nikola Tre, un camion elettrico sviluppato dall’azienda americana in collaborazione con Iveco.

Anche note aziende come Mercedes e Volvo sono attive in questo settore. La prima ha sviluppato l’Urban eTruck: un mezzo dotato di due motori in grado di erogare 335 CV. Il camion elettrico Mercedes può arrivare a trasportare fino a 12,8 tonnellate di carico utile, con un’autonomia di oltre 200 chilometri.

Concludiamo la nostra rassegna con Volvo. La casa scandinava ha già inserito nella sua gamma due mezzi: l’FL Electric (autonomia fino a 300 Km) e il FE Electric (autonomia fino a 200 chilometri).