Le domande più insolite sulle auto elettriche

Si può ricaricare un'auto elettrica quando piove? È pericoloso portare una vettura elettrica in un autolavaggio? Cosa accade se un fulmine colpisce un'auto elettrica?

Ecco alcuni dubbi e domande davvero particolari sul mondo delle auto elettriche a cui daremo risposta in questo articolo.

E’ possibile ricaricare un'auto elettrica quando piove?

Certo, si puoi ricaricare un'auto elettrica anche se piove o nevica. Nelle vetture elettriche i sistemi di ricarica sono progettati per essere impermeabili. E’ però necessario fare attenzione a non bagnare l'interno del connettore di ricarica. Se ciò dovesse avvenire non c'è alcuna possibilità di prendere la scossa, in quanto il sistema di protezione della vettura impedisce il passaggio di corrente.

È pericoloso portare una vettura elettrica in un autolavaggio?

Assolutamento no. Durante il lavaggio una vettura elettrica si comporta esattamente come una normale auto a benzina o a gasolio. Infatti l'elettronica e la batteria sono ben protette dalle infiltrazioni di acqua come nelle tradizionali auto a combustione.

Che succede se un fulmine colpisce un'auto elettrica?

Come sulle auto a combustione, la struttura chiusa delle vetture elettriche fa sì che la tensione si generi solo sulla superficie e che da qui venga scaricata uniformemente al suolo. La gabbia di Faraday protegge gli occupanti dalla scarica di un fulmine, che può però danneggiare l'elettronica di bordo.

È vero che l’autonomia di un’auto elettrica diminuisce in inverno ?

Si, le basse temperature riducono le prestazioni delle batterie. ll freddo diminuisce il loro rendimento anche del 30% ed inoltre aumentano i tempi di ricarica.

Le auto elettriche utilizzano pneumatici speciali?

No, le auto elettriche montano pneumatici tradizionali. Molto modelli utilizzano però gomme con resistenza al rotolamento ottimizzata; caratteristica che consente una maggiore efficienza energetica e, quindi, un’autonomia più elevata.