Moto e scooter elettrici: pratici e divertenti mezzi a due ruote a emissioni zero

Oltre ad auto, bici e monopattini elettrici, è oggi possibile trovare sul mercato tantissimi modelli di moto e scooter alimentati a batteria.

Soluzioni per tutte le esigenze e anche dal costo contenuto, da semplici motorini a ruote alte a potenti motociclette dal look aggressivo.

Mezzi che vantano diversi aspetti positivi, a partire ovviamente dall’assenza di emissioni di gas di scarico. Moto e scooter elettrici possono accedere alle ZTL, usufruire di incentivi all'acquisto statali e regionali, sono esenti dal bollo per cinque anni e godono di uno sconto sull'assicurazione che può arrivare fino al 50%. Infine necessitano di limitate manutenzioni periodiche. Alcuni modelli di scooter elettrici sono anche dotati di batteria rimovibile, che può essere facilmente ricaricata in casa o in ufficio.

Ricordiamo che scooter e moto elettrici seguono le stesse categorie del Codice della strada dei modelli termici. L1e è la categoria che identifica i veicoli a due ruote con velocità massima di 45 km/h. L3e identifica, invece, i veicoli a due ruote con velocità superiore ai 45 km/h.

Si applicano, inoltre, le stesse regole per le varie tipologie di patente di guida, dalla AM per la categoria L1e alla B per i veicoli a due ruote fino a 11 kW.

Passiamo ai costi di ricarica. Per la ricarica da casa o in box, basta trovare la voce "costo unitario" dell'energia elettrica (costo per un kWh) all'interno di una qualsiasi bolletta della luce e moltiplicarlo per i kWh della batteria.

Anche il calcolo dei tempi di ricarica è semplicissimo, basta prendere i kWh della batteria e dividerli per i kW di potenza del caricatore.

Si tratta, infine, di mezzi divertenti da guidare grazie all’elevata coppia fornita dal motore elettrico. Non dimentichiamo l’autonomia, con gli scooter più economici in grado di percorrere, con una singola carica, circa 70 chilometri.