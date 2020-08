PlasticRoad: la pista ciclabile in plastica riciclata è un successo

A poco più di un anno e mezzo dal lancio del progetto pilota, la prima pista ciclabile in plastica riciclata è ora pronta per il mercato.

La PlasticRoad è riuscita, infatti, a sopportare senza problemi il suo milionesimo attraversamento dimostrando la sua resistenza anche alle condizioni climatiche più avverse.

“Siamo riusciti a dimostrare che il nostro innovativo concetto legato alla mobilità sostenibile, che si basa su una strada prefabbricata realizzata in plastica riciclata, non è una semplice chimera, ma è assolutamente fattibile e praticabile” spiegano Marcel Jager e Anne Koudstaal del team di PlasticRoad.

Per testare la validità del progetto, l’azienda aveva modificato due brevi tratti di piste ciclabili già esistenti installando moduli prefabbricati realizzati in plastica riciclata.

Moduli in grado di durare nel tempo tre volte in più rispetto ad una pista ciclabile tradizionale e dotati, inoltre, di una serie di sensori intelligenti utili per monitorare le performance della strada, la temperatura e il numero dei passaggi delle biciclette.

Pista in grado di ridurre le emissioni di CO2 del 50-70% rispetto ad una pista ciclabile convenzionale realizzata con lastre di asfalto e cemento.

La PlasticRoad vanta anche una struttura permeabile che consente all’acqua piovana in eccesso di defluire rapidamente evitando la formazione di pericolosi ristagni. Inoltre, i moduli di PlasticRoad possono anche essere utilizzati per la realizzazione di parcheggi, banchine dei treni o marciapiedi.

Moduli già disponibili per l’ordine, con le prime consegne previste nel primo trimestre del 2021.