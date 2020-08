Scooter elettrici con i pedali: mezzi per tutte le tasche ideali per la città

Ninebot C30 è un nuovo ed originale mezzo a due ruote alimentato a batteria, realizzato da Xiaomi.

Veicolo dalle forme simili ad un tradizionale scooter, ma che ai lati della pedana ospita due tradizionali pedali, come il vecchio Ciao della Piaggio.

Un veicolo elettrico che, quindi, fonde insieme le caratteristiche di un motorino con quelle di una e-bike, dal look moderno e curato.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il C30 è in grado di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h, con il motore elettrico capace di sviluppare una potenza di 400 Watt. Non dimentichiamo l’autonomia con una percorrenza dichiarata dal produttore di 30/35 Km.

Scooter che utilizza batterie rimovibili con un peso inferiore ai 6 Kg, che possono essere quindi ricaricate facilmente in casa o in ufficio in circa 6 ore. Ricordiamo anche il peso complessivo del Ninebot C30 pari a 55 Kg, il freno a disco all'anteriore e a tamburo al posteriore. Citiamo, infine, l'NFC per lo sblocco tramite smartphone, le luci a LED e il cruscotto digitale.

Decisamente interessante anche il prezzo; il C30 è attualmente acquistabile solo in Cina dove costa l'equivalente di circa 400 euro. Mezzo che potrebbe arrivare più avanti anche in Europa.