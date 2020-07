Escursioni a piedi per le famiglie con bambini: idee per l'estate (senza allontanarsi dalle grandi città)

Viaggiare a piedi, riscoprire angoli dell'Italia più bella, fare una vacanza in mezzo alla natura dove le preoccupazioni per il distanziamento sociale e per gli assembramenti sono minime. Ci stanno pensando in molti in vista del prossimo mese di agosto. I motivi per scegliere una vacanza lenta sono numerosi, e va ricordato come siano spesso vacanze più economiche di altre.

Camminare fa bene sempre, nella vita di tutti i giorni e anche per sperimentare un'estate diversa. I sentieri italiani sono il terreno ideale per fare un'esperienza indimenticabile, che siano mezza giornata, pochi giorni o alcune settimane (qui alcuni spunti per viaggi a piedi in Italia). Camminando si migliora il proprio spirito di adattamento, si scopre il piacere di affrontare e superare gli imprevisti. I viaggi a piedi sono possibili anche per le famiglie con bambini piccoli. Sarebbe sbagliatissimo pensare che solo gli adulti siano in grado di fare vacanze "lente" in cui ci si sposta camminando. Ovviamente serve gradualità. I bambini possono essere avvicinati al cammino piano piano. Già a partire da due anni si possono coinvolgere i bambini in camminate di 2 chilometri al giorno, senza però forzarli. Poi è dai 6-7 anni in sù che si può pensare di allungare il chilometraggio.

Ci sono itinerari davvero dappertutto, e associazioni e fondazioni sono sempre più attive negli ultimi anni. Un riferimento importante per chi vuole saperne di più è la Compagnia dei Bambini, ovvero la linea della Compagnia dei Cammini dedicata ai più piccoli, nata con l’intento di far apprezzare anche ai bambini la bellezza del cammino e gli insegnamenti che ne possono derivare. Grazie al cammino, anche i bimbi possono imparare a conoscere la natura ed osservarla. I piccoli poi imparano anche il piacere insito nel raggiungimento di una meta.

Non c'è nemmeno bisogno di allontanarsi delle grandi città per poter fare splendide camminate con i bambini a partire da 6 anni. Ad esmepio, c'è il sentiero del Gran Cono del Vesuvio: una passeggiata in leggera salita tra scorci molto suggestivi. In Lombardia invece un'idea per camminare nella natura con i più piccoli può essere Selvino (facilmente raggiungibile da Milano e da Bergamo), un piccolo borgo di montagna nella Val Seriana con sentieri agevoli, parchi giochi e prati a non finire. I dintorni di Roma regalano angoli di natura unici, in spazio davvero poco antropizzati se paragonati alle altre grandi capitale europee. Chi vuole camminare con la famiglia, può andare alla scoperta delle poco conosciute cascatelle del Sasso di Cerveteri, con i loro piccoli laghetti (si può fare anche il bagno!), in una valle più chiusa e più ridotta rispetto alle vicine valli del fosso della Mola, delle Ferriere e del Vaccina. Altri sentieri che sui siti specializzati vengono indicati per un viaggio a piedi con dei bambini, sono il cammino di San Vili alle pendici delle Dolomiti o, per chi vuole itinerari più classici, anche alcune tratte della Via Francigena, per camminare lungo le pianure del centro Italia.

In Emilia Romagna invece si possono fare con la famiglia trekking con diversi livelli di difficoltà in Valsamoggia, un territorio poco turistico in provincia di Bologna, ma non lontano da Modena: ampie vallate circondate da morbide colline: il panorama al tramonto dell’anfiteatro dei calanchi di Maiola, Tiola e Picco della Poiana è uno spettacolo per grandi e piccini. Sono solo degli spunti: per iniziare a camminare insieme ai propri figli spesso basta allontanarsi di poco dalle città, e testare brevi escursioni nei parchi e nelle riserve naturali più vicine.