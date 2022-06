Percorsi post-laurea per un futuro professionale più certo

Una delle più grandi carenze del sistema universitario italiano – a cui le varie riforme dell’istruzione hanno provato a porre rimedio con risultati altalenanti – è la mancanza di un vero e proprio trait d’union in grado di connettere il mondo accademico con il mondo dell’impresa.

Giunti alla fine del proprio percorso di studio, infatti, nonostante un bagaglio importante di conoscenze e competenze accumulato negli anni di studio, migliaia di studenti faticano ad accedere al mercato del lavoro e ad attivare i giusti canali per intraprendere un percorso professionale coerente con quanto studiato.

Un catalogo di master adatti a ogni esigenza

Con l’obiettivo di colmare questa lacuna e per gettare un ponte di collegamento tra due mondi spesso distanti, Università degli Studi Guglielmo Marconi – la prima università italiana in assoluto a proporre un modello di didattica online – offre prodotti formativi di alto livello raggruppati in cinque aree disciplinari e un catalogo di corsi ad hoc sviluppato in collaborazione con 24 Ore Business School.

Per quanto riguarda l’area economica, Unimarconi propone due Master di I livello e cinque – di cui due in inglese – di II livello: Master in Digital Marketing e International Management, Business Administration, Executive MBA, Risorse umane ed Organizzazione, Risk Management e Global Marketing e Relazioni Commerciali.

Offerta di livello ed estremamente ricca anche in ambito Scienze della Formazione, dove i corsi – Mediazione Familiare, Fenomeno Migratorio e un Master di II livello in Ricerca Clinica e Medical Affairs – si indirizzano su verticalità ben specifiche e radicate nell’attualità.

L’offerta formativa post-laurea di Unimarconi copre anche il ramo giurisprudenziale – con il Master di II livello in Scienze Criminologiche e Forensi e quello in Diritto Tributario – e delle Scienze Politiche, grazie a uno specifico corso post-laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione.

E infine i percorsi a vocazione ingegneristica come Governo del Territorio, Gestione del processo Edilizio, Interior Design e Fashion Management and Design; questi ultimi due in lingua inglese.

Insomma, corsi post-laurea che si prefiggono l’obiettivo di trasmettere agli studenti quelle competenze necessarie per farsi strada nell’area professionale di riferimento, grazie a un approccio pragmatico e concreto che tiene sempre presente le reali esigenze del mondo del lavoro.

Una partnership tra eccellenze

Ma non finisce qui: grazie alla collaborazione con 24 Ore Business School, Unimarconi alza ulteriormente la qualità della propria offerta formativa con un catalogo di Master altamente professionalizzanti.

Il progetto – che prende il nome di Manager 4.0 – prevederà oltre 40 corsi di post-laurea che verranno attivati in modo graduale nel 2022 e che, grazie al contributo di 500 tra docenti e professionisti di livello, si pone l’obiettivo di fornire una formazione continua con un focus sulla digitalizzazione delle competenze e un approccio trasversale che fa della multidisciplinarietà il suo punto di forza.