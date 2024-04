L’arte che emoziona il mondo: alla scoperta dei Preraffaelliti

Pochi eventi possono trasformare la percezione del tempo come l'esperienza immersiva nell'arte. È come se, in poche ore trascorse all'interno del Museo Civico San Domenico, ci si perdesse in un racconto che attraversa secoli di storia sociale e artistica.

Preraffaelliti. Rinascimento Moderno, la nuova Grande Mostra promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, rappresenta un viaggio emozionante che ci conduce attraverso i labirinti della Confraternita Preraffaellita. Questo gruppo di giovani artisti, in contrasto con gli accademici dell'epoca, ha rivoluzionato con successo l'arte dell'Inghilterra Vittoriana, riportando in primo piano i valori e i canoni pittorici dei Grandi Maestri italiani del Trecento e del Quattrocento.

Un dialogo tra passato e presente

Lasciandosi affascinare dalla magnificenza della Chiesa di San Giacomo, ci si può immergere nei capolavori di Dante Gabriel Rossetti, William Morris, Frederic Leighton e molti altri, alla ricerca di indizi e citazioni che riconducano, attraverso la macchina del tempo del simbolismo, ai maestri del Rinascimento italiano.

Questo dialogo tra spazio e tempo, tra Italia e Inghilterra, crea un intreccio di narrazioni che permette di comprendere meglio l'identità culturale italiana, rivivendo riferimenti che sembravano ormai perduti nel vortice della storia.

Grazie alla lungimiranza delle gallerie londinesi dell'epoca, una parte significativa del patrimonio artistico italiano è stata preservata, offrendo una preziosa finestra sul passato.

Un'esposizione che oltrepassa i confini

Preraffaelliti. Rinascimento Moderno è più di una semplice mostra d'arte: è un viaggio che stimola l'ispirazione e l'immaginazione, capace di attrarre visitatori provenienti da ogni angolo del globo. L'ondata di turismo che ha investito Forlì è stata senza precedenti, con appassionati giunti da paesi come l'Inghilterra, la Francia, la Polonia, la Germania, la Spagna e persino il Portogallo, arrivando fin dagli Stati Uniti.

Le aspettative di oltre 40.000 prenotazioni, ricevute già nelle prime settimane, sono state non solo soddisfatte ma superate, con molti visitatori che hanno deciso di tornare per una seconda visita, desiderosi di cogliere nuovi dettagli e sfumature di questo viaggio unico nel suo genere.

Alla riscoperta dei grandi maestri

Questo straordinario evento artistico permette di ammirare opere di grandi maestri del passato, come Beato Angelico, Giovanni Bellini, Benozzo Gozzoli, Filippo Lippi, Michelangelo, Guido Reni, Luca Signorelli, Mantegna, Veronese, Verrocchio, Cosimo Rosselli, Palma il Vecchio e Filippino Lippi, affiancati per la prima volta agli inglesi Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais, William Holman Hunt e molti altri.

Preraffaelliti. Rinascimento Moderno non è solo una mostra d'arte, ma un'esperienza avvincente che ci proietta in un mondo alternativo, consentendoci di riscoprire la nostra storia e le radici dei grandi classici del nostro movimento artistico.

Un'occasione unica per esplorare questo straordinario viaggio artistico, fino al 30 giugno 2024, presso il Museo Civico San Domenico di Forlì.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale: mostremuseisandomenico.it.