Uomini over 40 al microscopio: un po’ di prevenzione non guasta

Vi siete mai chiesti cosa scoprirebbe uno scienziato se vi osservasse al microscopio? Ovviamente, dipende dall’età, dal sesso e da tanti fattori.

Negli uomini over 40, ad esempio, specialmente dopo le festività natalizie, è molto probabile che evidenzierebbe un valore di colesterolo in eccesso di qua, i trigliceridi alle stelle di là, glicemia non stiamo neanche a parlarne… le cause possono essere le più disparate: le abbuffate del pranzo di Natale, qualche aperitivo di troppo o l’assenza di attività fisica.

L'importanza della prevenzione

Tutti ottimi motivi, questi, per tornare in carreggiata e dedicare un po’ più d’attenzione alla prevenzione. Sì, soprattutto se siete uomini over 40, sappiate che è giunta l’ora di farsi fare un bel Check-Up.

Ciò che possiamo fare noi, è consigliarvi qual è il modo migliore per questo “tagliando” necessario: niente di complicato, perché basta un semplice prelievo di sangue presso i laboratori Lifebrain- gruppo Cerba HealthCare Italia, per avere una panoramica chiara sulla propria salute.

Il Gruppo, infatti, è la perfetta soluzione ai vostri problemi! È presente in 46 nazioni, con oltre 10mila collaboratori e più di 35 milioni di pazienti assistiti ogni anno, presente anche in tutto il territorio Romano e a Lecce.

Presso qualunque Centro Lifebrain Gruppo Cerba HealthCare Italia è possibile affidarsi a professionisti sempre vicini al paziente e a tecnologie di ultima generazione, tutto ciò che occorre per riprendere in mano la situazione!

Il Check Up Uomo da LifeBrain

Insomma, basta quel piccolo prelievo di sangue, effettuato da mano esperta, per eseguire ben 28 esami differenti, che vanno ad accertare e indagare gli ambiti più disparati della salute di un uomo: epatica, cardiovascolare, renale, metabolica, prostatica…

E allora, lo ribadiamo: una bella controllata generale, alla vostra età, non guasterebbe. Tanto vale farla adesso che Lifebrain Cerba HealthCare Italia offre, in tutte le sue sedi e laboratori, una tariffa agevolata per il Check Up Uomo.

Facciamo così, a questo link trovate tutte le informazioni utili, vi lasciamo anche il numero verde 800.19.49.70 da chiamare per informazioni o per trovare il centro Lifebrain – Gruppo Cerba HealthCare più vicino, poi la decisione è vostra… proprio come la salute.