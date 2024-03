Arriva la primavera ed è l'ora di scoprire la Svizzera a bordo del Trenino Verde delle Alpi

Con la primavera alle porte la voglia di passare più tempo all'aria aperta per godersi le belle giornate accomuna un po' tutti. Tra passeggiate in campagna, escursioni in montagna, primi timidi assaggi di sole e visite culturali, le possibilità di godersi appieno le bellezze della stagione non mancano di certo, con le gite giornaliere fuori porta che rappresentano un vero e proprio must.

Proprio a questo proposito c'è un'esperienza che sta ricevendo molti apprezzamenti da parte di un pubblico sempre più vasto per la proposta unica e completa che riesce a regalare nel segno dell'avventura, andando alla scoperta di una offerta naturalistica combinata a quella culturale dell’Oberland Bernese, stiamo parlando del Trenino Verde delle Alpi.

La gita green tra arte e luoghi incantevoli

Il Trenino Verde delle Alpi parte da Domodossola e arriva a Berna e rappresenta il mezzo più green per partire alla scoperta della Svizzera dall’Italia. Il suo percorso coniuga natura e cultura, permettendo di ammirare gli stupendi paesaggi del Vallese e dell’Oberland Bernese.

Una gita ricca di natura, cultura, storia e castelli, fatta di soste per visitare gli incantevoli luoghi toccati dal Trenino Verde delle Alpi.

Un’idea potrebbe essere quella di fermarsi in mezzo alle alpi Bernesi a Kandersteg, villaggio pittoresco di chalet tra prati incorniciati dalle cime bianche, per poi risalire sul treno e scendere a Spiez dove si può optare per una piacevole camminata lungo il lago di Thun fino a Faulensee per poi tornare a Spiez e realizzare un giro in battello sul lago.

Nella cittadina di Thun, conosciuta come porta d’ingresso dell’Oberland Bernese, si può scoprire il fascino della città vecchia con un tour guidato, visitando uno dei castelli, Schadau o l'imponente castello bianco di Thun per conoscere la storia del territorio e ammirare queste bellezze architettoniche di altri tempi, fermandosi magari per un pranzo vista lago a base di prodotti locali.

Dopo aver lasciato Thun, si risale sul Trenino Verde delle Alpi per scendere al suo capolinea, ovvero la capitale elvetica, Berna. Qua si può visitare la città a piedi, innamorandosi del suo centro storico, ammirando il Palazzo Federale con la sua ampia piazza, la cattedrale con il campanile più alto della Svizzera, la torre dell’orologio, la Zytglogge, da dove si può apprezzare la città vecchia attraversata da una via di portici, dichiarata Patrimonio Unesco. Ed infine si può raggiungere il Parco degli Orsi, l’animale il simbolo della città, per osservarli mentre giocano, nuotano o mangiano. Merita sicuramente una visita anche il Rosergarten, il giardino delle rose, uno dei più bei parchi della città di Berna che offre una veduta straordinaria della città.

Con la Carta Giornaliera puoi esplorare tutte le località attraversate dal treno

Il documento ideale di viaggio a bordo del Trenino Verde delle Alpi è la Carta giornaliera BLS Trenino Verde – acquistabile sul sito web o tramite i rivenditori ufficiali, disponibile anche per 2 giorni – che consente di salire e scendere dal treno più volte al giorno, permettendo di esplorare le meravigliose località svizzere toccate dal treno, la carta include anche la gita in battello sul Lago di Thun. Sul sito sono disponibili gli orari del Trenino Verde delle Alpi che parte da Domodossola e arriva a Berna in circa due ore.

Nel 1906, anno ufficiale della fondazione, BLS è nata per collegare la linea del Sempione attraverso il Lötschberg a Berna e quindi l'Italia alla Svizzera e all'Europa del Nord-Ovest in un'unica rete senza confini, anche per scopi turistici, offrendo ai passeggeri un indimenticabile viaggio panoramico attraverso il cuore delle Alpi Svizzere a bordo del Trenino verde delle Alpi.

BLS unisce persone, regioni e destinazioni. È una delle principali aziende del trasporto in Svizzera che consente di viaggiare in treno, autobus e battello, inoltre, con il trasporto veicoli è possibile anche attraversare comodamente la galleria del Lötschberg e del Sempione a bordo della propria auto.

Per maggiori informazioni, visitare: bls.ch/treninoverde.