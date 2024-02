Essere un artista oggi: sfide e opportunità del mondo creativo

Essere un artista, oggi, può comportare diverse difficoltà, tali da influenzare il relativo percorso creativo e professionale.

La digitalizzazione e la globalizzazione ne sono un esempio: sebbene offrano nuove opportunità, infatti, adattarsi a nuove tecnologie e piattaforme online può essere un terreno inesplorato.

La gestione della propria presenza online e la promozione delle opere attraverso i canali digitali sono aspetti, attualmente, essenziali, ma richiedono competenze che, talvolta, vanno al di là delle doti puramente artistiche.

Inoltre, ottenere il riconoscimento istituzionale delle proprie opere non è sempre semplice e può dimostrarsi un ostacolo significativo, specialmente per gli artisti emergenti che stanno cercando di affermarsi.

Una delle sfide principali, però, è rappresentata dalla questione della sostenibilità finanziaria.

Gli artisti, infatti, spesso si trovano a dover bilanciare la passione per la loro arte con la necessità di garantirsi un reddito stabile.

Questa situazione può limitare la loro capacità di dedicarsi completamente alla propria pratica creativa e di sperimentare nuove forme espressive.

La ricerca di finanziamenti, borse di studio o commesse può diventare una parte integrante del lavoro artistico, richiedendo una costante dedizione e un notevole impiego di tempo.

Nonostante queste sfide, esistono anche opportunità interessanti, come il supporto di organizzazioni culturali e la presenza di spazi espositivi dedicati.

Proprio per agevolare questi professionisti nel convertire la propria creatività in opportunità lavorative concrete, nasce il progetto VIVARTE, un percorso formativo volto a supportare gli artisti emergenti nell'acquisire gli strumenti necessari per individuare e sfruttare tutte le opportunità presenti nel vasto mercato culturale.

Un progetto dedicato al supporto degli artisti

Per un artista, applicare la creatività all’ambito lavorativo non è sempre semplice, soprattutto quando si tratta di doversi confrontare con gli aspetti burocratici e amministrativi che vanno, necessariamente, gestiti, ma che sono molto lontani dalla formazione e specializzazione caratteristica di chi si dedica al settore artistico.



Il progetto VIVARTE nasce proprio per affiancarsi a questi soggetti, supportandoli nell’individuazione delle opportunità presenti nel settore, promuovendone l’autonomia e aiutandoli a diventare, a tutti gli effetti, soggetti attivi.

Per questo, VIVARTE mira a colmare le lacune nell'approccio imprenditoriale degli artisti, fornendo una conoscenza dettagliata dei benefici legali delle associazioni di categoria e delle opzioni di finanziamento disponibili, fornendo gli strumenti essenziali per sfruttare le opportunità che il mercato artistico offre.

Inoltre, il progetto si propone di promuovere la collaborazione tra gli artisti ed enti, aziende e organizzazioni che operano nel settore.

Struttura del corso

Il progetto formativo VIVARTE promosso dal Comune di Forlì si svolgerà nel corso di 5 fine settimana, tra Marzo e Aprile, presso la Fabbrica delle Candele, in Viale Salinatore 30 (Forlì).

Il percorso è strutturato in tre momenti principali.

Per prima cosa, i partecipanti seguiranno 39 ore di lezioni frontali, in parte teoriche e in parte pratiche, che verranno condotte da operatori culturali, docenti ed esperti nell’ambito della creatività e costituzione d’impresa.

A seguire, verranno dedicate 15 ore a degli stage formativi, che si terranno in specifici contesti lavorativi.

Gli artisti verranno divisi in gruppi e potranno mettere a frutto le competenze acquisite, nell’ottica di realizzare e produrre un prodotto artistico.

Infine, a conclusione del corso, verrà organizzato un evento pubblico, alla cui realizzazione prenderanno parte anche i corsisti.

In quest’occasione, verranno presentati gli elaborati ed i progetti svolti durante gli stage aziendali.

L’evento si svolgerà presso la Fabbrica della Candele.

VIVARTE, ideato e promosso dal Comune di Forl', Assessorato alle Politiche Giovanili, si inserisce in un progetto più ampio, “Costellazione – Giovani connessioni creative”, realizzato con il contributo dell'Associazione GA/ER, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito dell'Accordo di Collaborazione GECO 12 con il Dipartimento per Le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.



Come cogliere l’opportunità

Il bando si rivolge ad artisti di età compresa tra i 18 e i 34 anni alla data di scadenza del bando, nati in Emilia-Romagna e/o che risiedono e/o sono domiciliati in Emilia-Romagna (anche per motivi di studio o lavoro).



Al corso verranno ammessi un massimo di 12 partecipanti.

La scadenza del bando è l’11 febbraio 2024 alle ore 24.00; la domanda di iscrizione dovrà essere inviata, necessariamente, tramite mail all’indirizzo: info@centrodiegofabbri.it.

Tutti i partecipanti che frequenteranno l’80% delle lezioni, riceveranno un attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata a VIVARTE.