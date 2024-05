Un programma speciale per studiare il meccanismo di formazione delle metastasi in Toscana

Quando parliamo di tumori tendiamo frequentemente a sottovalutare l'impatto critico delle metastasi. Purtroppo, infatti, le metastasi hanno una funzione cruciale nella progressione della malattia. Basti pensare che le stime indicano che circa il 90% delle morti per cancro sono attribuibili alle complicazioni derivanti dalle metastasi, piuttosto che al tumore primario stesso.

Il ruolo delle modificazioni epigenetiche

Ecco perché Fondazione AIRC, la principale organizzazione non-profit per il finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia, grazie ai fondi donati dai cittadini con il 5x1000 finanzia una serie di progetti speciali finalizzati alla comprensione – e quindi prevenzione – dei processi di formazione delle metastasi.

Uno dei progetti più promettenti è quello portato avanti dal Professor Michele Maio, che insieme al suo team di ricercatori dell'Università di Siena e dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese, indaga il ruolo delle modificazioni epigenetiche – ovvero l'alterazione dei geni – nella formazione delle metastasi e nell’alterazione della riposta all'immunoterapia.

L’obiettivo principale del progetto di ricerca è studiare le modificazioni epigenetiche nelle diverse fasi della progressione della malattia per comprendere perché nell’organismo si viene a creare un ambiente ostile all’immunoterapia, ovvero la strategia terapeutica che stimola il nostro sistema immunitario nella lotta contro il cancro.

L’importanza della ricerca

I fondi destinati dai cittadini italiani a Fondazione AIRC, inoltre, permettono di finanziare il lavoro di migliaia di medici e scienziati quotidianamente impegnati nella lotta contro il cancro.

Degno di menzione in questo senso è il progetto diretto da Laura Poliseno presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Pisa che mira a mettere a punto percorsi terapeutici più efficaci contro il melanoma attraverso l’identificazione di nuove molecole in grado di "piegare" la resistenza delle cellule di melanoma.

