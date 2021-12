Mobilità senza pensieri: ecco il pacchetto che unisce l’utile al dilettevole

Sapete quali sono le maggiori preoccupazioni di chi viaggia in autostrada? Ve lo diciamo noi: la sicurezza e le code al casello. Due problemi che sembrano avere poco e niente in comune, se non forse la presenza di una strada e di un automobilista.

Eppure, c’è chi a deciso di risolvere entrambe le questioni in un colpo solo e in modo decisamente efficace e innovativo. A pensarci è stata Sara Assicurazioni con l’introduzione del pacchetto SaraPass, un vero e proprio kit di sopravvivenza autostradale.

Ecco la promozione per il Black Friday pensata da Sara Assicurazioni e, se state pensando che siamo già in ritardo sui tempi, sappiate che vi sbagliate, perché la promo è valida fino al 31 dicembre. Ma in cosa consiste SaraPass, chiederete voi.

Tutti i vantaggi di SaraPass, il pacchetto assicurativo per guidare in autostrada senza pensieri che in più ha un regalo per te

É presto detto: attivando entro fine anno presso la rete di agenzie Sara e Ala e online sul sito, una delle due polizze auto di Sara Assicurazioni a scelta tra Ruota Libera e Guido Bene, si può scegliere di aggiungere la garanzia SaraPass che offre tre indiscutibili vantaggi:

• Garanzia “Kasko autostradale”: rimborsa le spese sostenute per la riparazione dei danni arrecati al veicolo in caso di collisione, urto contro ostacoli, ribaltamento e uscita di strada nei tratti autostradali coperti da servizio Telepass.

• Servizi di telepedaggio: Telepass dà la possibilità di pagare il pedaggio autostradale e di accedere ai parcheggi aeroportuali o cittadini convenzionati. Ah, con SaraPass il canone mensile di Telepass lo offre Sara!

• Servizi digitali SARA Service Hub Mobility: scaricando l’app SaraConMe si può prenotare uno stallo presso le colonnine elettriche EVTrip per ricaricare il proprio veicolo. In aggiunta si ha a disposizione il Tracking carroattrezzi ACI Global per tutti gli assicurati Assistenza Sara.

Tutto molto interessante e soprattutto utile per chi viaggia in autostrada, ma...dove sta la promozione? Il vantaggio proposto da Sara Assicurazioni è dato dalla possibilità di ricevere in omaggio con l’attivazione di SaraPass un buono Amazon del valore nominale di 36 € corrispondente proprio al valore del pacchetto.

Come riceverlo? Una breve visita sulla propria Home Insurance nella sezione Promo e si potrà facilmente richiedere il buono che vi arriverà direttamente nella email.

Insomma, vedetelo come un modo come un altro per dirvi che SaraPass è in omaggio con la polizza prescelta, e come un sistema pratico e originale per unire il tema della sicurezza stradale, quello delle fastidiose code al casello e la possibilità di togliersi un capriccio sulla piattaforma di shopping più grande che c’è.

Che altro dire. Per viaggiare anche in autostrada senza pensieri, c’è il Black Friday di Sara Assicurazioni, l’unico che termina solo nel 2022.