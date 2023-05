Qualità, servizio, convenienza e un super Regalo: sembra un sogno ma siete svegli

La sentite la musica nell’aria? E quelle voci celestiali che cantano la gioia? E il sorriso che spunta piano sul vostro viso? Sembra un sogno, ma siete svegli!

Perché proprio lì, davanti a voi, c’è un uomo, una donna o un bambino che cantano felici. Forse un po’ imbarazzati, ma sicuramente spensierati. È la serata karaoke e la compagnia è quella di sempre: amici e famiglia.

E, in effetti, ora che ascoltate meglio, quella che sembrava una voce angelica, è più simile a un vecchio tenore ubriaco che stona ad ogni acuto e ride a crepapelle, una strofa sì e una pure. E voi con lui, ovviamente!

Da Expert due settimane di sconti e una promozione imperdibile

Tutto merito del CANTA TU che vi ha regalato Expert, grazie alla nuova promozione “TI REGALIAMO IL CANTA TU”.

In che consiste? Presto detto: basta spendere almeno 1.000 € in prodotti di qualunque marca e categoria, dall’11 al 24 maggio, e il gioco è fatto: subito in omaggio un fantastico CANTA TU del valore di 299 €, dotato di tante funzioni utili e tecnologiche:

Ampio schermo da 14” touch screen

Potente casa da 40W

Giochi di luce

Batteria ricaricabile

Microfono wireless

Ruote e manico telescopico per un facile trasporto

Con i prodotti Jolly il CANTA TU è subito tuo

Ma la promozione non finisce qui, perché esiste anche un altro modo per accaparrarsi il mitico CANTA TU e far felici amici e parenti, senza raggiungere i 1.000 € di spesa.

Gli esperti hanno, infatti, selezionato alcuni prodotti delle migliori marche, considerati jolly, che, pur costando meno di 1.000 €, consentono di accedere direttamente all’omaggio. Vediamone alcuni:

Frigo combinato Samsung RB38T675CS9EFk, con funzione total no frost e motore inverter, scontato di 380€ e da portare a casa a soli 899 € . E mi raccomando: fate spazio sul furgone anche per il CANTA TU in omaggio.

RB38T675CS9EFk, con funzione total no frost e motore inverter, e da portare a casa . E mi raccomando: fate spazio sul furgone anche per il Lavatrice AEG LR7G86XW classe A, da 8 kg, con funzione vapore. Lo sconto è di 250€ , per un prezzo finale di soli 899 € . E, anche in questo caso, il CANTA TU lo offre Expert.

LR7G86XW classe A, da 8 kg, con funzione vapore. Lo è , per un prezzo finale di . E, anche in questo caso, Forno elettrico multifunzione Samsung NV7B45403BSU5 con 40 funzioni automatiche di cottura. Con lo sconto di 300 € , lo portate a casa a soli 899 € , con un CANTA TU in omaggio.

NV7B45403BSU5 con 40 funzioni automatiche di cottura. Con lo , lo portate a casa , con un QLED TV Samsung The Frame, 55”, 4K e HDR. Anche qui lo sconto è di ben 300 €, per un prezzo imperdibile di soli 899 €. Perfetto per una serata karaoke da passare con il CANTA TU in omaggio.

Insomma, ancora una volta Expert riesce a sorprenderci, non solo con la qualità di prodotti top di gamma, con un servizio impeccabile e con la convenienza dei suoi ormai imperdibili sconti, ma anche con un regalo unico e inaspettato, che ci farà divertire per tutta l’estate e anche oltre.

Non rimane che fare un salto da Expert, fare il pieno di tecnologia e vedrete che, dopo, non potrete fare altro che cantare per la gioia a squarciagola. E non preoccupatevi se stonate un po’: il bello del karaoke è proprio quello!