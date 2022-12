Quest’anno il Natale si tinge d’arancione con tanti sconti su hi-tech ed elettronica

Se diciamo Natale, cosa vi viene in mente? I colori sono uno dei suoi tratti distintivi: tra luci e lucine, pacchetti e fiocchetti, e le immancabili tinte bianche, rosse e verdi dei Babbi Natale e degli elfi in giro per le strade e nei negozi, questi sono sicuramente i colori più rappresentativi.

Eppure, quest’anno, ci sarà un colore diverso che riuscirà a coprire tutti gli altri agli occhi di noi consumatori a caccia del regalo perfetto. È l’arancione di Expert che non si smentisce e propone una promozione decisamente imperdibile, su migliaia di prodotti tecnologici delle migliori marche, selezionati dagli esperti.

E allora, non resta che seguire la scia arancione di ORANGE CHRISTMAS, che dal 29 novembre all’11 dicembre vi condurrà nei negozi Expert e sul sito online per darvi la più ampia possibilità di scelta e di sconti che possiate immaginare: TV e maxi-schermi di ultima generazione, grandi e piccoli elettrodomestici smart e intelligenti, ultimi modelli di smartphone e notebook…

Insomma, tutta la tecnologia che vi serve la trovate da Expert, scontata e spiegate nel dettaglio dai sempre disponibili esperti vestiti d’arancione. A noi,ad esempio, hanno dato 3 ottimi consigli:

• HP Notebook 15SFQ5019NL: ideale per lavoro o per lo svago, è un notebook solido, leggero e affidabile, da portare sempre con sé. Lo schermo micro-edge antisfarfallio di 15,6”, con un design leggero e una batteria dalla durata prolungata, oltre che il processore Intel® Core™ i5.Con un’imperdibile sconto di ben 200€ lo si può portare a casa a soli 599€. Con un’imperdibile sconto di ben 200€ lo si può portare a casa a soli 599€.



• TV LED PANASONIC da 55”: destinato a imporre la sua presenza nell’ambiente di casa, questo smart TV, molto semplice da usare, non si tira certo indietro in fatto di sonorità, grazie al Dolby Atmos che assicura un suono home cinema sconvolgente, e in termini di compatibilità con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant. Un gigante che farà un figurone in salotto anche per i 150€ di sconto fatti da Expert. Che altro dire? A soli 399€ sarà vostro!



• DYSON V8 origin: la sua fama lo precede, il dyson è la scopa ricaricabile senza fili per eccellenza, con i suoi 40 minuti di autonomia e performance sempre apprezzate da chiunque decida di acquistarlo. Expert lo propone scontato di 80€, tanto che è accessibile con soli 249€.

Belle offerte che, sfortunatamente, non sono destinate a durare per sempre e che rientrano nella più ampia gamma di grandi marche selezionate dagli esperti per voi. E, allora, un consiglio ve lo diamo noi, per una volta: quest’anno, nel periodo della promozione, un giro da Expert fatelo! Non capita tutti giorni di trovare ottime idee regalo a prezzi così allettanti.

Non ci resta che augurarvi Merry ORANGE CHRISTMAS and Happy New Shopping!