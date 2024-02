Chi ha abbandonato gli studi è sempre in tempo per conseguire il diploma

Studiare a scuola è un po’ come scalare una montagna. Alcuni partono da un punto più alto e facile, mentre per altri il tragitto è più lungo e ripido. Non conta quanto tempo ci metterai, ma l’importante è non arrendersi mai. Se hai abbandonato gli studi e ora vuoi conseguire il diploma, la Scuola Online Itinera dal 1999 aiuta le persone a raggiungere questo traguardo.

Itinera mette a tua disposizione percorsi didattici personalizzati con lezioni in diretta e un metodo di studio efficace, grazie ai quali sarai in grado di recuperare gli anni scolastici persi e fare così domanda per essere ammesso all'Esame di Stato.