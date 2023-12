App Campania in Salute e Portale del Cittadino, i servizi sanitari digitali di Regione Campania

La salute dei cittadini e l'efficienza del sistema sanitario rappresentano pilastri fondamentali per valutare il welfare di un paese. In questo contesto, l'accesso alle cure e alle visite mediche emerge come una necessità primaria. Mantenere un sistema sanitario efficiente ed efficace è cruciale per garantire la salute e il benessere di ogni individuo. Ma come ci si può adeguare alle necessità del cittadino e nel contempo creare soluzioni più efficaci?

Grazie alla digitalizzazione ed è proprio sotto questa luce che nla regione Campania presenta due importanti servizi digitali.

Sanità digitale in Campania: portale salute del cittadino e l’app Campania in salute

La Regione Campania si pone all'avanguardia nel settore della sanità digitale con due nuovi servizi: il nuovo Portale Salute del Cittadino e l'App Campania in Salute, realizzati da Soresa e cofinanziato con fondi europei attraverso il POR Campania FESR 2014-2020. Due Strumenti digitali – si accede tramite SPID, carta d’identità elettronica e CNS - che offrono ai cittadini campani una serie di servizi sanitari digitali progettati per tutta la famiglia: il CUP Unico Regionale per la prenotazione di visite specialistiche, la possibilità della scelta online in pochi click del medico e del pediatra, la gestione del corredo vaccinale e l’accesso al fascicolo sanitario elettronico che consente di consultare la storia clinica in ogni momento.

Ultimo ma non per importanza troviamo l'introduzione di servizi come la Telemedicina, con Televisite e Teleconsulti, prestazioni che consentono agli specialisti di visitare i pazienti in maniera telematica; un passo significativo verso un sistema sanitario più accessibile e flessibile.

SINFONIA: Innovazione per un sistema sanitario integrato

Nell'ottica di un continuo miglioramento, la Regione Campania presenta SINFONIA, il Sistema INFOrmativo saNità CampanIA. Questa piattaforma informativa è progettata per supportare l'intero servizio sanitario regionale campano, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza, contenere i costi e garantire una risposta uniforme ai bisogni di tutti gli attori del sistema sanitario. L'implementazione di SINFONIA segna una trasformazione verso una gestione integrata progressiva, mirando a sostenere le eccellenze dell'assistenza sanitaria attraverso le opportunità offerte dalla sanità digitale. La piattaforma SINFONIA ha il chiaro e ambizioso obiettivo di semplificare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari offerti dalla Regione Campania il tutto tramite un unico portale online.

Possiamo quindi capire come la regione Campania stia concretamente investendo verso l'innovazione nel settore della sanità digitale e di come questo processo non solo semplifichi l'accesso ai servizi sanitari ma contribuisca anche a trasformare il sistema sanitario regionale, rendendolo più integrato, efficiente e orientato alle esigenze dei cittadini.

L’accesso è libero a tutti i cittadini, che una volta effettuato l’accesso tramite: SPID, carta d’identità elettronica e CNS possono immediatamente usufruire di questi servizi, totalmente gratuiti.

Un passo verso la digitalizzazione e verso una sanità più vicina alle necessità dei cittadini.