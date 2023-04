Soggiornare in un bioparco: attività per famiglie e relax nella natura

Immaginate di svegliarvi una mattina e fare colazione con leoni e giraffe. Suggestivo, no? È la bellezza del bioparco, la cui pace e tranquillità è ricercata sia da grandi che da piccini.

Un’esperienza in grado di rivolgersi a un pubblico ampio: non solo famiglie, ma anche studiosi di diverse specie animali o persone che vogliono conoscere le problematiche legate all’estinzione ed essere sensibilizzati rispetto alla necessità di salvaguardare la biodiversità, sostenere la ricerca e incentivare la conservazione.

Esiste un luogo, a pochi km da Torino, creato ad hoc proprio all’interno di un bioparco, dove è possibile soggiornare e poter vivere una vera e propria wildlife experience in modo completo.

Un glamping nel bioparco

Stiamo parlando di Lake Eyasi Glamping, una struttura situata all’interno del Bioparco Zoom Torino, a Cumiana.

Composto da 36 tra eco-lodge e tende, tutti tematizzati per richiamare, tramite materiali colori texture oggetti i dettagli, le atmosfere africane e rimandare alla cultura del luogo, Lake Eyasi Glamping offre numerose possibilità di soggiorno, le soluzioni più chic e confortevoli a quelle più wild.

Africa e Asia vengono qui fedelmente riprodotti e organizzati in 11 habitat, 9 terrestri e 2 acquatici.



Le esperienze nel resort

Tra le tante esperienze che si possono vivere all’interno di Lake Eyasi Glamping possiamo citare la “Savana Terrace”, terrazza panoramica posta a 5 metri di altezza, affacciata sulle colline del Serengeti e del Masai Mara, per osservare la vita nella savana dal mattino fino alla sera. Questo è il luogo della colazione, ed è qui che si può osservare meglio animali quali giraffe, gazzelle, struzzi e tanti altri.

C’è poi il “Secret Zoom”, una passeggiata di 45 minuti tra gli habitat, in compagnia dei keeper, per scoprire cosa accade nel Parco, prima dell’orario di apertura, e assistere al feeding mattutino di alcuni animali.

E infine le due opzioni per cenare: l’Ombiasy Restaurant, luogo accogliente ed elegante dove degustare piatti della cucina italiana o internazionale o la Pizzeria Malgasy, con il suo grande dehors che affaccia su lago.

Zoom Torino, il bioparco

Zoom Torino è un bioparco immersivo: un’immensa area verde interamente pedonale, dove vivere un'esperienza di viaggio irresistibile tra Asia e Africa, immersi nella natura per scoprire gli animali nei loro habitat: il Madagascar dei lemuri e delle tartarughe giganti; la Giungla Asiatica dei gibboni e delle tigri; la Baia dei pinguini africani; la Fattoria dei Mondi con gli asini somali, i dromedari, i lama, gli alpaca, i wallaby, i cani della prateria e i buoi dei watussi; l’Anfiteatro di Petra con i suoi maestosi rapaci; il Serengeti con giraffe, zebre, struzzi, rinoceronti e tante altre specie; l’imperdibile Hippo Underwater, il primo speciale acquario all’aperto, in Italia, dove è possibile vedere gli ippopotami nuotare sott’acqua tra 2.000 pesci tropicali coloratissimi; il Cortile Asiatico, l’area dedicata all’interazione con animali docili, considerati domestici nei luoghi di origine delle specie, come caprette tibetane e pecore comisane; l’Albero della Vita dove ammirare iguane, boa, pitoni e varani e - novità di quest’anno - La Rupe del Masai Mara, dove è possibile incontrare i leoni.

Gli animali ospitati nel bioparco provengono da altre strutture zoologiche europee facenti parte dell’associazione EAZA, nessun animale proviene dalla natura.

Info e contatti

È possibile visitare il bioparco, anche senza soggiornarvi. È caldamente consigliato l’invito a consultare il calendario all’interno del sito del bioparco.

Il customer service di Zoom Torino è a disposizione al n. 011 9070318 oppure tramite mail all’indirizzo customercare@zoomtorino.it