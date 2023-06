Ricerca sul cancro in Toscana: risultati sempre più concreti anche grazie al 5x1000

Le campagne di sensibilizzazione sono estremamente importanti per due ragioni. In primis perché contribuiscono a far prendere coscienza alle masse di una problematica reale, rendendola in questo modo di tutti. In secondo luogo perché un beneficio che impatta la collettività ha ripercussioni positive anche sul singolo individuo.

In questo senso, esemplare è stato il lavoro portato avanti in questi anni da Fondazione AIRC, che grazie alla duplice attività di raccolta fondi e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sta svolgendo un ruolo da protagonista nella ricerca oncologica. I risultati ottenuti da AIRC, d’altronde, sono sotto gli occhi di tutti: oltre 137 milioni di euro investiti nel 2023 per finanziare il lavoro di 6.000 ricercatori.

Due programmi di ricerca finanziati in Toscana con il 5x1000

E grazie alle risorse del 5x1000 AIRC ha potuto potenziare ulteriormente il proprio sostegno a progetti di ricerca oncologica, come quello guidato dal professor Michele Maio, ordinario di Oncologia Medica all’Università di Siena e direttore del Dipartimento Oncologico e del Centro di Immuno-Oncologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Maio, affiancato da un team di ricercatori, ha indagato l'impatto delle modifiche epigenetiche – ovvero modificazioni superficiali ereditabili che non alterano la sequenza del DNA – sui tumori e i microambienti che lo circondano.

“L’idea generale, che porteremo avanti grazie al sostegno di AIRC – afferma Maio – è studiare le modificazioni epigenetiche e identificare quelle tipiche delle diverse fasi della progressione della malattia, fino ad arrivare alla fase di diffusione attraverso le metastasi. Questo potrà aiutarci a capire meglio perché in alcuni casi si crea un ambiente ostile all’immunoterapia, la strategia terapeutica che stimola il nostro sistema immunitario contro il cancro.”

L’obiettivo principale del programma di ricerca coordinato da Maio è la caratterizzazione dei meccanismi epigenetici che regolano la relazione tra tumore, microambiente e cellule del sistema immunitario per sviluppare strategie terapeutiche innovative ed efficaci.

Sempre i fondi del 5x1000 hanno permesso di finanziare anche il progetto della Professoressa Rossella Elisei dell’Università di Pisa, che insieme alla sua equipe ha studiato approfonditamente il carcinoma tiroideo.

Il focus di questo programma di ricerca è l’individuazione delle cause molecolari responsabili dello sviluppo del carcinoma midollare della tiroide, un tumore molto raro e che nel 25% dei casi è a carattere ereditario e può pertanto essere sviluppato anche da bambini.

“Attraverso l’identificazione di marcatori biologici della malattia direttamente nel sangue, puntiamo a migliorare le tempistiche della diagnosi e al tempo stesso a evitare al paziente procedure invasive quali le biopsie d'organo – racconta Rossella Elisei – Il ruolo di AIRC è fondamentale e mi permette di sostenere i giovani ricercatori che attivamente lavorano al banco di laboratorio e che producono i risultati così come di comprare i materiali che servono per la ricerca.”

Come devolvere il proprio 5x1000

Per diventare parte attiva di questi programmi di ricerca anche in Toscana si può contribuire con il 5x1000, un piccolo gesto d’amore dal valore inestimabile per tutta la comunità.

Non si tratta di una donazione, ma di una destinazione. In altre parole, il contribuente non si priva di nulla, ma sceglie di destinare una percentuale dell’Irpef. Basta inserire il codice fiscale di AIRC - 80051890152 - nella sezione relativa al Finanziamento della ricerca scientifica e della università e mettere la firma nell’apposito spazio.

Sul minisito di AIRC dedicato al 5x1000 si può anche ricevere un promemoria gratuito via sms o email per avere sempre a disposizione il codice fiscale della Fondazione.