Un perfetto aperitivo a casa in 3 semplici mosse

Spesso alla fine di una lunga giornata l’unico posto dove vorremmo davvero andare è a casa. Questo però non significa necessariamente rinunciare al momento dell’aperitivo: con i nostri semplici consigli potrete facilmente prepararlo tra le mura domestiche, in pochi minuti e sicuri di un risultato eccezionale. Un’occasione conviviale per godersi un momento di meritato relax con amici e parenti nel luogo più bello che c’è: casa.

Preparare l’atmosfera

L’aperitivo è un momento dedicato alla gioia di stare insieme e alla condivisione: è importante dunque fare in modo di preparare l’atmosfera. Si può iniziare creando una playlist, selezionando il genere musicale che ci piace di più; l’unico accorgimento in questo caso è mantenere la musica ad un volume che non ostacoli la conversazione. Altro aspetto essenziale che riguarda l’atmosfera è la preparazione della tavola, la “mise en place”. Anche qui nulla di troppo complicato: potete giocare con i colori e i pattern di tovagliette, piatti, ciotoline e tovagliolini, cercando di restituire il mood che volete dare alla serata. Qualche consiglio poi sui bicchieri: per andare sul sicuro si può optare per il calice alto in vetro: è classico, elegante e si adatta ad ogni tipo di cocktail. Infine non dimenticate di curare l'illuminazione della stanza: le candele sono un ottimo modo di creare un ambiente più intimo mentre i led colorati possono dare un ulteriore tocco di allegria.

La scelta del cibo

Un aperitivo che si rispetti non può prescindere dai cosiddetti stuzzichini. Una ricetta che potete scegliere di fare con diverse varianti sono le polpette: anziché le classiche di carne, vi proponiamo quelle di verdure, che potreste arricchire con provola o mozzarella per renderne il cuore filante. Lessate leggermente due carote e due zucchine e tagliatele a dadini, nel frattempo fate bollire due patate e poi passatele nello schiacciapatate. Unite le verdure, aggiungete il basilico tritato e aggiustate di sale. Impastate bene gli ingredienti e formate con il composto delle polpette grandi all'incirca come una noce. Panatele, passandole prima nell'uovo sbattuto poi nel pangrattato, disponendole infine su una teglia rivestita di carta forno. Cuocetele in forno caldo a 200° per circa 30 minuti e fatele dorare sotto al grill per ulteriori 5 minuti. Sfornatele e lasciatele assestare per qualche minuto. Se volete una crema originale per crostini o tartine, c'è un'alternativa creativa alla più classica salsa di ceci e al guacamole: l'hummus di avocado. Per prepararlo sbucciate l'avocado, tagliatelo a pezzi e mettetelo in una ciotola. Unite i ceci cotti e sgocciolati. Aggiungete la tahina (la trovate pronta al supermercato), un pizzico di sale e il pepe. Frullate gli ingredienti fino ad ottenere una crema liscia, poi unite l'olio a filo senza spegnere il frullatore. Trasferite l'hummus di avocado in una ciotola da portata, decorate con semi di zucca tostati e servite. Infine, per restare più sul classico, possono essere sfiziosi dei semplici rolls di salmone e formaggio cremoso. Iniziate unendo il formaggio a dell'erba cipollina tritata, scorza di limone e pepe amalgamando bene il composto. Adagiate un foglio di pellicola alimentare sulla base da lavoro e ponete sopra le vostre fette di salmone affumicato, disposte ad incastro in modo che si formi un rettangolo. Spalmate il formaggio su tutta la superficie del salmone facendo attenzione a lasciare un bordo vuoto perché il composto non fuoriesca, poi arrotolate il tutto con molta delicatezza. Stringete bene la pellicola ai bordi del rotolo fino a formare una caramella e lasciatelo in frigo per almeno un’ora. Trascorso il tempo di riposo tagliate dei rotolini di circa 2 centimetri. Decorate i vostri rolls con granella di pistacchio o scorza di limone non trattato.

La ricetta per un perfetto Aperol Spritz

Aperol Spritz è l’aperitivo perfetto per ogni occasione. Il drink dal colore arancione brillante e dall'inconfondibile gusto dolceamaro piace a tutti ed è facilissimo da preparare. Provate quanto è divertente, facile e veloce preparare un perfetto aperitivo con Aperol Spritz a casa con gli amici. Ecco la ricetta originale per gustarlo comodamente a casa vostra in cinque semplici passaggi:

Riempite con il ghiaccio un calice da vino

Versate 3 parti di Prosecco d.o.c.

Aggiungete 2 parti di Aperol

Completate con una parte di soda

Guarnite con una fettina d’arancia

Per una miscelazione migliore ed un colore arancione più brillante vi consigliamo di mantenere l’ordine degli ingredienti: prima il prosecco, poi Aperol. Da sempre protagonista nel rito dell’aperitivo, Aperol Spritz si abbina perfettamente ad ogni tipo di stuzzichino, è leggero, ha un gusto inconfondibile e ha una gradazione alcolica contenuta.

Adesso tocca a voi!