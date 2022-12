Riduzione dei consumi e sostenibilità: una scelta necessaria

Da qualche anno a questa parte, la discussione intorno alla sostenibilità e alla necessità di adottare comportamenti virtuosi per tutelare l’ambiente è diventata sempre più centrale all’interno del dibattito pubblico portato avanti dai media, tanto da innescare la nascita di una vera e propria coscienza ecologica collettiva diffusa trasversalmente.

Oggi più che mai: la crisi economica e soprattutto la crisi energetica impongono scelte responsabili ed ecologicamente indirizzate, al fine di limitare il più possibile il nostro impatto sull’ambiente.

Education e soluzioni energetiche

Diventa quindi importantissimo da un lato diffondere pratiche virtuose e sostenibili, al fine di ridurre gli sprechi; dall’altro ripensare il modo in cui produciamo energia, investendo sulle fonti pulite e rinnovabili.

E.ON – uno dei principali operatori energetici in Italia, attivo nella vendita di luce, gas e soluzioni alternative – è da tempo in prima linea nella promozione di modelli di consumo attenti e razionali, con il chiaro obiettivo di ridurre gli sprechi – e di conseguenza i costi legati al consumo di energia – grazie a un costante e preciso lavoro di education.

Un esempio? E.ON ha stilato un decalogo di consigli e suggerimenti per mettere i propri clienti concretamente nelle condizioni di adottare azioni finalizzate alla riduzione dei consumi e dei costi. Un doppio vantaggio insomma: economico e ambientale.

Non solo: E.ON è uno dei principali player attivi nel processi di transizione energetica e supporta gli utenti con diverse soluzioni green – come impianti fotovoltaici e di efficientamento energetico – che rendono famiglie e condomini indipendenti, mettendoli così nelle condizioni di razionalizzare i consumi e, anche in questo caso, di risparmiare.

Progetti per la sostenibilità

Education, soluzioni energetiche efficienti, ma anche diversi progetti di ampio respiro volti a promuovere la sostenibilità sul territorio italiano.

Basti pensare a un’iniziativa come Odiamo gli Sprechi, il progetto educational di E.ON per le nuove generazioni dedicato ai temi della sostenibilità, che trasmette agli studenti gli strumenti funzionali a mettere in atto comportanti ecologicamente virtuosi.

Oppure Energy4Blue, Progetto targato E.ON – nato nel 2019 in collaborazione con diversi partner – per dare una risposta concreta all’emergenza dei mari. E infine Boschi E.ON, iniziativa partita nel 2011 in collaborazione con AzzeroCO2 che promuove la piantagione di alberi in Italia, in aree selezionate presso riserve naturali, parchi nazionali e regionali.

E.ON, insomma, ha saputo attivare leve di diverse natura ma con un obiettivo comune: supportare la sostenibilità e dare concretezza a quella transizione energetica ora più che mai necessaria.