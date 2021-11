La risposta contro il caro bolletta te la dà una multiutility del settore energetico

La necessità diadottando comportamenti virtuosi e modelli produttivi poco impattanti è un tema sempre più centrale all’interno del dibattito nazionale. E questa crescente attenzione dell’opinione pubblica nei confronti dellaha portato alla nascita di una coscienza ecologica collettiva e diffusa.

La logica e più immediata conseguenza di questa consapevolezza comune è l’impegno concreto di un numero sempre maggiore di persone nel preservare le risorse ambientali riducendo al minimo il proprio impatto sull’ambiente grazie a piccoli accorgimenti quotidiani.

Tuttavia, una vera e decisa svolta green è impossibile senza il coinvolgimento attivo del mondo dell’impresa e in particolare dei provider energetici.

Obiettivo sostenibilità

Una di queste realtà virtuose è senza dubbio ItalianGas. Questa azienda 100% italiana attiva nella vendita e nella fornitura di energia elettrica e gas, infatti, è impegnata in prima linea nella transizione ecologica e nel sostegno di modelli di sviluppo sostenibile. L'energia elettrica venduta da ItalianGas è quasi esclusivamente green e l'azienda ha l'obiettivo entro il 2021 di inserire nuove offerte che prevedano l'utilizzo di energia esclusivamente proveniente da fonti rinnovabili, con certificazioni d'origine.

ItalianGas, infatti, propone ai propri clienti offerte da non perdere in materia di efficientamento energetico.

In primis, innovative caldaie dotate di sistemi termoevoluti, con sconto fino al 65% in fattura grazie all’ecobonus e con la possibilità di ricevere in omaggio un condizionatore. Oltre a condizionatori e caldaie, inoltre, ItalianGas propone anche impianti fotovoltaici e sistemi di ricarica per veicoli elettrici.

Sia la caldaia che il condizionatore commercializzati da ItalianGas sono almeno di classe energetica A e ottimizzano l'utilizzo di energia, riducendo di conseguenza i consumi e restituendo all’utente un risparmio in bolletta.

L'obiettivo di ItalianGas è quello di aprire la strada all'affermarsi di un binomio vincente in ottica sostenibilità. Il solo utilizzo di elettrodomestici a basso consumo energetico e il solo utilizzo di energia green sono sicuramente entrambe buone scelte, anche prese singolarmente.

Tuttavia, per un domani davvero green la scelta migliore è quella di percorrere le due possibilità contemporaneamente: utilizzare sistemi più efficienti e autoprodurre l'energia di cui si necessità, o utilizzare energia rinnovabile. In questo modo, si può veramente essere d'aiuto all'ambiente e risparmiare sensibilmente sul prezzo in bolletta.

Tante offerte per privati e aziende

Attenzione all’ambiente, ma anche al cliente: grazie a un piglio imprenditoriale innovativo e dinamico, ItalianGas è in grado di proporre offerte su misura per i propri clienti, con prezzi concorrenziali tarati sulle esigenze specifiche dei consumatori.

Sfruttando il potenziale della tecnologia e del digitale, infatti, ItalianGas offre agli utenti una contrattualistica completamente online, si tratta di Le click c’est chic.

L’intero processo è gestito interamente da remoto – stipula dei contratti, vendita, lettura del contatore e pratiche burocratiche – in modo tale da garantire all'utente un netto risparmio econoimco e di impattare meno sull'ambiente, riducendo elementi di spreco (come la carta) e di inquinamento. Le click c’est è chic una soluzione che permette a ItalianGas di tagliare i propri costi così da offrire ai consumatori luce e gas al prezzo più conveniente possibile.

E per porre un freno ale fronteggiare l’attuale emergenza energetica, ItalianGas proporrà a tutela dei consumatori servizi dedicati per