Hamburger, galletto, finger food. A Novara riapre un ristorante dedicato alla carne.

Se diciamo “galletto” il riferimento va subito a Vallespluga, marchio di fabbrica rigorosamente italiano. Immaginatelo cotto a bassa temperatura, con un sapore di lime o accompagnato da salsa BBQ, magari anche accompagnato da patate savoury e fagiolini croccanti leggermente piccanti. Vi abbiamo fatto venire fame?

E per i più “salutisti”? Che ne dite di un’insalata fresca con bocconcini di pollo grigliato, pomodori, mais, chips di barbabietola e salsa allo yogurt? Per chi non mangia carne, il pollo può essere sostituito da polpette di melanzane.

E questo è solo l’inizio. Perché il menù del luogo di cui vi parleremo oggi è straordinariamente vasto, adatto a soddisfare tutti i palati esistenti in natura.



Un punto di riferimento per carne e altre sfiziosità

Stiamo parlando di Boss Taurus, vero e proprio punto di riferimento per chi ama la carne e le sfiziosità cui essa si accompagna. A Novara, in via Baluardo Partigiani 2G, Boss Taurus è un vero e proprio unicum rispetto agli altri punti vendita che portano questo marchio (Como, Giussano e Novara, al Centro commerciale San Martino).

Boss Taurus ha aggiunto al suo format il Boss Café, un corner di caffetteria presente all’interno del locale che va così a ricoprire una vasta scelta di proposte: colazioni, merende, aperitivi, milkshake e bubble tea.

Qui è da poco avvenuto un vero e proprio ampliamento della proposta, che ha portato ad un allargamento delle proposte culinarie e a una novità importante: il servizio al tavolo. Una novità assoluta rispetto agli altri punti vendita, figlio proprio di questo ampliamento riscontrato.



Un menù ricco di proposte

Oltre al suo nuovo menù che fa convivere la già presente proposta di hamburger (il cui pane può essere scelto tra tradizionale, curcuma e carbone vegetale), possiamo trovare oggi il Galletto Boss (al lime o al BBQ, come già accennato), una serie di piatti di carne deliziosi, come la storica Cotoletta di Pollo, avvolta in una panatura avvolgente e accompagnata da patate savoury e fagiolini croccanti o i Ribs BBQ cotti a bassa temperatura. E poi ancora: alette di pollo, filetti di pollo, pulled pork bites pastellati. Il tutto annaffiato da ottime birre artigianali, fresche e saporite.

Il locale si trova in via Baluardo Partigiani 2G, in pieno centro storico a Novara. È aperto tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 22.30.