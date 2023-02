Ristrutturare la propria casa: opportunità e vantaggi in uno spazio polifunzionale

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bonus edilizio, introdotto negli ultimi anni, ha reso possibile a molti proprietari di immobili la ristrutturazione e l'adeguamento energetico delle proprie abitazioni. Questo ha generato un boom nel mercato delle ristrutturazioni e del design casa, con sempre più persone che decidono di investire nell'abbellimento e trasformazione funzionale degli spazi della propria abitazione.

Con questo aumento della richiesta, anche gli showroom stanno cambiando, diventando veri e propri luoghi di lavoro e confronto per i professionisti del settore. Questo ha permesso a molte aziende di offrire soluzioni complete e assistenza tecnica qualificata nella realizzazione dei propri progetti.

Un esempio di queste aziende è Vidori Home Group di Novedrate che, grazie alla storica esperienza di Centro Edilizia, ha saputo cogliere le opportunità offerte dal mercato e ha sviluppato un ambizioso progetto inaugurando il suo nuovo showroom lo scorso 22 settembre 2022. La nascita di questa area espositiva è stata una vera sfida, soprattutto perché è avvenuta nel mezzo della pandemia, ma è stata vinta con successo.



Con una superficie di 1250 mq, Vidori Home Group offre ai propri clienti una vasta gamma di prodotti per la ristrutturazione e il design casa con soluzioni edili indoor e outdoor. Lo spazio dispone inoltre di aree polifunzionali dedicate a convegni, alle attività di co-working ed agli incontri one-to-one per richiedere la propria consulenza tecnica. Questo showroom ha l’obiettivo di diventare un vero e proprio punto di riferimento per architetti, professionisti e privati alla ricerca di idee e soluzioni innovative per la messa in atto dei propri progetti edili.



Presso il nuovo spazio, è possibile conoscere l'offerta di Vidori Home Group che spazia dai prodotti per l'interno, passando per l'outdoor fino a serramenti e sistemi di sicurezza. Per entrare nel mondo di Vidori Home Group basta visitare lo showroom situato in Via Cimnago,2 a Novedrate, in provincia di Como, dalle 10 alle 19 dal lunedì al sabato.