Ristrutturazione e design casa, un mercato che continua a crescere

Il mercato della ristrutturazione e del design casa è in netta crescita. Dopo un 2021 che ha superato ogni più rosea aspettativa, sia dal punto di vista dei ricavi che da quello dei profitti, anche il 2022 si è finora mantenuto in linea con il precedente. Gran parte del merito è sicuramente da attribuire al superbonus 110% e ai vari bonus edilizi, ma dietro a questo boom c'è sicuramente anche altro, come ad esempio la necessità di personalizzare e abbellire i propri spazi per renderli, tra l'altro, efficienti dal punto di vista energetico. Cosa che, con la crisi del gas e le incertezze che ci riserva il futuro dal punto di vista delle forniture e della disponibilità di materie prime, è sempre una buona idea.

Saper scegliere è il passo più importante

Una cosa molto importante quando si decide di fare un passo del genere è sapersi affidare a ditte che sappiano seguire il cliente in tutte le fasi dell’acquisto, dalla consulenza all’installazione qualificata.

Sinonimo da sempre di trasparenza e affidabilità, Vidori è il luogo d'incontro perfetto per architetti, professionisti, imprenditori edili e privati alla ricerca di idee e soluzioni per la messa in atto dei propri progetti. Il partner ideale che nel tempo ha fatto della trasparenza e dell'affidabilità i propri punti di forza e che oggi si propone come una delle realtà legate all'edilizia più importanti del nord Italia.

Uno showroom unico e innovativo

Vidori Home Group festeggerà con l'apertura di uno showroom unico nel suo genere la propria pluridecennale presenza sul mercato. Con sede a Novedrate la nuova struttura nasce nel segno dell'innovazione e della multifunzionalità, con l'obiettivo di essere un luogo di incontro per tutti gli operatori del mondo dell’edilizia e dell’arredo indoor e outdoor.

Nei 1.250 m2 dello showroom Vidori si potranno toccare con mano i prodotti e trovare la migliore soluzione in base alle proprie esigenze, senza dimenticare la presenza di un'area polifunzionale dedicata ai convegni, alle attività di co-working e agli incontri one-to-one per richiedere consulenza.

L'appuntamento è dunque per l'inaugurazione che si terrà giovedì 22 settembre prossimo. Per chi volesse inoltre approfondire la conoscenza di questa importante azienda lombarda il consiglio è quello di visitare il sito internet.