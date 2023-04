Il segreto per avere il pollice verde senza stress?

Il giardinaggio è un hobby per appassionati, amanti della natura e dell’ambiente. Circa il 25% degli italiani dedica almeno un giorno alla settimana alla cura e alla sistemazione del giardino.

Non sempre però è facile trovare il tempo (e la forza) per tagliare, pulire e mettere in ordine il prato.

Per evitare che la passione del pollice verde si trasformi in stress e stanchezza bisogna, infatti, conoscere bene gli strumenti da usare.

Ambrogio Robot è il tagliaerba automatico semplice da utilizzare, tecnologico, smart, ecosostenibile e Made in Italy, che si prende cura del tuo prato in autonomia e con il massimo riguardo per l’ambiente e la sicurezza. Ambrogio gestisce facilmente il tuo spazio verde, qualsiasi siano la sua tipologia e dimensione: dal piccolo giardino privato al parco condominiale, dallo spazio verde pianeggiante al terreno scosceso e irregolare