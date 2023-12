Roma, per le feste di Natale il mercato del pesce apre le porte anche ai consumatori

Di solito, il mercato ittico di Roma rifornisce ristoratori e grandi distributori. Tuttavia, in occasione delle festività natalizie come Natale e Capodanno, apre le porte anche alle famiglie e ai consumatori.

Il Centro Agroalimentare di Roma, noto come CAR, situato a breve distanza dal centro città, rappresenta il più grande polo italiano e uno dei principali in Europa per la distribuzione, la vendita e la lavorazione di prodotti ittici freschi.

Nel contesto dell'apertura al pubblico, il 23 dicembre il mercato ha promosso il "CAR Christmas Day". Quest'evento non si limita alle pescherie e ai negozi, ma mira anche a coinvolgere i clienti attraverso una serie di iniziative. Tra queste, sono previsti eventi speciali che offriranno l'opportunità di assaporare piatti tipici del periodo natalizio preparati da chef esperti.