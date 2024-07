Saldi 2024: Vivi un’estate all’insegna della moda e dello stile

L’estate 2024 segna l’inizio dei tanto attesi saldi che rappresentano il momento migliore per rifarsi il guardaroba con le tendenze più in voga.

Il posto ideale per fare shopping è indubbiamente in uno dei numerosi punti vendita di CityModa, dove sarà possibile approfittare di sconti fino al 50% su una vasta gamma di articoli per uomo, donna e bambini. Le collezioni, pensate per affrontare al meglio le vacanze, offrono diverse proposte di total look ideali per ogni occasione, sia formale che informale, dalle giornate più casual alle serate più mondane.

Attività esclusive per tutti i gusti

Oltre ai numerosi sconti, durante il periodo dei saldi estivi, i clienti di CityModa potranno partecipare alle attività organizzate sia nei punti vendita sia in alcune strutture balneari vicine. Queste attività sono pensate per tutti, non solo per i clienti, ma anche per tutti coloro che desiderano trascorrere delle belle giornate all’insegna del mare e dello shopping. Gli eventi all’interno degli store spazieranno dalle rassegne di styling personalizzato alle sessioni di shopping assistito, fino ai workshop di moda e bellezza.

Un’occasione perfetta per trascorrere del tempo all’insegna del divertimento e dello shopping. Mentre quelli realizzati presso le strutture balneari, prevederanno diversi momenti ludici che permetteranno ai partecipanti di vincere dei premi messi in palio da CityModa.

Scopri le proposte di total look per ogni occasione

Le collezioni estive disponibili negli store CityModa sono ideali per creare total look perfetti per qualsiasi situazione. Dalle fresche giornate al mare agli eleganti aperitivi serali, passando per le rilassanti passeggiate in città, trovare l'outfit giusto per ogni occasione sarà semplicissimo.

Non perdere l’occasione di approfittare dei saldi estivi 2024 con sconti fino al 50% su tutte le collezioni per uomo, donna e bambini.

L’estate è il periodo più bello dell’anno e viverla all’insegna del mare e della moda è la soluzione giusta per viverla al meglio.