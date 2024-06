A San Marino un'iniziativa imperdibile per gli amanti dello shopping

Arriva finalmente l’estate e con essa prende piede una serie di super sconti. Un promo molto importante, attiva solamente per 6 ore, va a soddisfare le esigenze dei più grandi ma anche dei piccini.

Un evento imperdibile, dove lo shopping è conveniente e "senza pensieri".

6 ore di promo per un’iniziativa ghiotta!

Appuntamento a San Marino Outlet Experience (Strada degli Angariani 41, a soli 15 minuti da Rimini) venerdì 14 giugno dalle ore 17 alle 23.

Delle vere e proprie Magic Hours, questo il nome dell’iniziativa, che prevede il 50% di sconto dai prezzi outlet, ossia per tutto ciò che viene esposto nelle boutique che aderiscono a questa iniziativa.

Shopping "senza pensieri"

Un momento di shopping imperdibile, che viene allietato anche da momenti di intrattenimento per grandi e piccini, sempre a San Marino Outlet Experience. In concomitanza alle Magic Hours, ci sarà un evento per i più piccoli: 80’s Magic Game Party.

Si tratta di uno spazio dedicato agli immortali giochi degli anni 80 e al divertimento dal sapore vintage. Protagonisti i giochi da tavolo che hanno fatto la storia degli attuali genitori: Gira la moda, Indovina chi, Labirinto Magico, Pac Man (dimensioni consolle 19x73x47), Twister, Maxi Game, Forza 4, Jenga. Per tutti i partecipanti a questo evento previste bolle di sapone omaggio per continuare a giocare in pieno stile 80’s.

Durante 80’s Magic Game Party, I bimbi (dai 3 anni in su) potranno essere lasciati nelle esperte mani delle hostess senza essere sorvegliati a vista dai genitori. Un modo per i genitori per fare shopping senza pensieri e per i bimbi per divertirsi e non annoiarsi.

Grazie alle Magic Hours, è possibile fare shopping con allegria e soddisfacendo le esigenze di tutti!

Per l’occasione, l’orario di apertura dell’outlet sarà prolungato fino alle 23:00.