Il sapore delle feste: ecco dove trovare il miglior Salmone Selvaggio Affumicato

A Morbegno, tra le strade della Valtellina, si trova un prodotto di eccellenza molto apprezzato da chi ama prendersi cura del proprio palato.

Il Salmone Selvaggio Affumicato Scandia è il fiore all’occhiello di COAM, l’azienda fondata dalla famiglia Gusmeroli oltre 50 anni fa.

Proveniente da un habitat incontaminato, questo pesce ha la possibilità di nutrirsi in modo naturale, senza alcuna interferenza dell’uomo, basandosi esclusivamente su ciò che trova in libertà. Questa caratteristica lo rende un prodotto di qualità superiore, certificata anche dai numerosi riconoscimenti ottenuti di anno in anno. Il Luxury Quality Award per il Miglior Pesce “Autentico Salmone Selvaggio”, assegnato a novembre dai rinomati chef, insieme alla sua eccellenza riconosciuta anche dal Gambero Rosso tra i Top Italian Food, ne testimoniano la superiorità.

Il salmone selvaggio si distingue notevolmente rispetto a quello di allevamento, sia per il gusto che per i suoi valori nutrizionali: rappresenta un autentico investimento per la salute. È un regalo di successo in vista del Natale, non solo per imbandire le tavole, ma anche come idea vincente per valorizzare i propri affetti.

Le specialità di pesce, così come le conserve lavorate artigianalmente, sono disponibili non solo nella provincia di Sondrio in Viale Stelvio, 286, ma anche nel lussuoso store di Milano, precisamente in via Niccolò Machiavelli, 42.