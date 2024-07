Spiagge bianche e paesaggi da cartolina, nel sud della Sardegna c'è un luogo che sta conquistando tutti

Paesaggi mozzafiato e spiagge da sogno rendono la Sardegna uno dei luoghi più desiderati dai vacanzieri di tutto il mondo.



Storia e natura unite per regalare emozioni indimenticabili con le acque cristalline del mare a fare da sfondo.

Situata nel sud della Sardegna e conosciuta anche per essere vicina allo stagno di Notteri, habitat dei bellissimi fenicotteri, la spiaggia di Simius, con il suo chilometro di lunghezza, è tra le più amate di tutta l'isola, famosa per la sua sabbia bianca, sottile e soffice.

VOI Tanka Village: charme e relax in una location da favola

Luogo “da cartolina” – conosciuto come la spiaggia di Villasimius –, arricchito dalla presenza di uno dei complessi turistici più esclusivi di tutta la Sardegna, il VOI Tanka Village,

lo charme resort della famiglia VOIhotels, Gruppo Alpitour, dal concept moderno ed elegante, nato per regalare ai suoi ospiti un’esperienza nell’esperienza.

Situato in una delle punte più a sud dell'isola, il VOI Tanka Village è una struttura nata dalla necessità di conciliare quattro aspetti fondamentali dell’hospitality: bellezza, rispetto, calore umano, fiducia.

Immerso in 43 ettari di macchia mediterranea, il resort risponde in modo puntuale alle esigenze di ogni tipo di viaggiatore. 870 camere suddivise tra la struttura principale, i bungalow, le suite in villas, i dimora family apartment, il borghetto di casbah e l’esclusivo Tanka Selected, per soddisfare ogni necessità e idea di viaggio.

Dai panorami privilegiati delle zone collinari a una delle coste più affascinanti della Sardegna, vicina ai servizi e alla movida notturna, tutto è collegato da viali di rosmarino profumato, ginepri nodosi e querce robuste. Fino ad arrivare agli ambienti più moderni ed esclusivi firmati Tanka Selected, a 200 metri dalla distesa di sabbia morbida come la seta della spiaggia privata di Simius.

Tutte le camere, spaziose, dal look contemporaneo ed elegante, si adattano ad ogni tipo di necessità, ospitando dalle famiglie più numerose alle coppie più esigenti e in cerca di momenti di relax; con un occhio di riguardo ai viaggiatori solitari e gli smart workers, a cui sono dedicati spazi e servizi creati ad hoc per rendere l’esperienza mare-natura-lavoro altamente confortevole.

Cibo, cultura, territorio e tanta esclusività

Al VOI Tanka Village le tradizioni culinarie della Sardegna si incontrano nei 6 ristoranti del resort, in grado di abbracciare tutti i gusti e i desideri dei propri ospiti. Dal poke e burger store, dall’aspetto informale e suggestivo, al ristorante “Stella di Mare”, più intimo e riservato, affacciato sul mare e accarezzato dalla brezza marina. Dalle terrazze panoramiche de “Il Mirto” al forno a legna della pizzeria, aperta fino alle ore più tarde. Non mancano chiringuiti, gelaterie, caffetterie e cocktail bar in cui godere della golden hour o ballare a lume di stelle.



E poi c'è il Tanka Selected, uno spazio riservato ai clienti più esigenti dove tutte le emozioni del Tanka Village vengono vissute in una veste più esclusiva, per vivere l’atmosfera di una seconda casa al mare con benefit di alto livello. Tra questi citiamo il tavolo sempre riservato nel più intimo ristorante Stella di Mare o nelle splendide terrazze de Il Mirto, le camere dall’arredamento moderno e ricercato, la comodità della spiaggia a pochi passi dalle junior suite, in cui godere dei gazebo comfort in prima fila, spazi ad uso esclusivo. Insomma, l’atmosfera del villaggio, con qualcosa in più.

A 60 Km da Cagliari, il Struttura attenta e rispettosa dei suoi ospiti, del territorio e del concetto stesso di vacanza, resa ancora più esclusiva dal Tanka Selected che regala a chiunque lo desideri una vacanza dal ritmo lento e dal sapore luxury.